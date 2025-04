Dilettanti in campo | Terre cerca i playoff Formigine punta alla salvezza

campo i Dilettanti con la penultima giornata (terz’ultima per la Terza). Eccellenza. Quarto ma a -8 dalla Vianese, il Terre ha 180’ per rosicchiare almeno 2 punti ai reggiani e sperare di giocare la semifinale playoff. Oggi arriva l’Arcetana (non ancora salva) da affrontare senza Ben Driss e Gozzi. Al Formigine servono 2 punti per la salvezza da prendere sul campo dello Scandiano retrocesso, il Castelfranco a zero gioca a Colorno.Promozione. In zona playoff la Sanmichelese seconda pari al Campagnola (reggiani a Fiorano) gioca con La Pieve quinta che od oggi però sarebbe fuori dagli spareggi per la "forbice" (-7 dai sassolesi). Inseguono il 5° posto anche Castelnuovo (a San Martino) e Ganaceto (con la Cdr promossa). In coda solo il Montombraro è un po’ più tranquillo (+5 sui playout, oggi a San Prospero c’è il Baiso salvo), decisivi gli scontri diretti Colombaro-San Felice e camposanto-United Carpi e i testa coda Fiorano-Campagnola e Castellarano-Smile. Sport.quotidiano.net - Dilettanti in campo: Terre cerca i playoff, Formigine punta alla salvezza Leggi su Sport.quotidiano.net Alle 16,30 tornano incon la penultima giornata (terz’ultima per la Terza). Eccellenza. Quarto ma a -8 dVianese, ilha 180’ per rosicchiare almeno 2 punti ai reggiani e sperare di giocare la semifinale. Oggi arriva l’Arcetana (non ancora salva) da affrontare senza Ben Driss e Gozzi. Alservono 2 punti per lada prendere suldello Scandiano retrocesso, il Castelfranco a zero gioca a Colorno.Promozione. In zonala Sanmichelese seconda pari al Campagnola (reggiani a Fiorano) gioca con La Pieve quinta che od oggi però sarebbe fuori dagli spareggi per la "forbice" (-7 dai sassolesi). Inseguono il 5° posto anche Castelnuovo (a San Martino) e Ganaceto (con la Cdr promossa). In coda solo il Montombraro è un po’ più tranquillo (+5 sui playout, oggi a San Prospero c’è il Baiso salvo), decisivi gli scontri diretti Colombaro-San Felice esanto-United Carpi e i testa coda Fiorano-Campagnola e Castellarano-Smile.

Dilettanti. Terre e La Pieve, missione terzo posto - Sabato intenso per i dilettanti con 8 anticipi (ore 15) che riguardano le formazioni modenesi. In Eccellenza va in scena il derby del 'Ferrarini' fra il Castelfranco sempre fermo a zero (ko El Hatimi) e il Terre di Castelli (fuori Massari e Ben Driss) tornato al 5° posto che vincendo per una notte può salire solitario al 3° posto. In Promozione La Pieve Nonantola (ko Boriani e Pederzani) lanciata dal colpo di mercoledì a Rio Saliceto cerca la quarta vittoria di fila sul neutro di Fiorano contro il Baiso per volare in solitaria al 3° posto.

