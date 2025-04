Conclave spunta un nuovo papabile | chi è Arbolerius il carmelitano svedese campione di battesimi

carmelitano è uno tra i papabili per la corsa al Conclave. Perché, in una Svezia dove i cattolici sono l’1,5 per cento della popolazione, lui ha fatto miracoli. O meglio, come precisa il ritratto di oggi Franca Giansoldati su Il Messaggero, ha fatto conversioni. E battesimi, tanti battesimi. Quando il pontefice andò a Lund, a celebrare il 500esimo anniversario della riforma luterana, conobbe quel vescovo testardo e carismatico, stimato sia dai conservatori che dai progressisti svedesi. «Un uomo che è un modello di guida: non ha paura di nulla. Parla con tutti e non è contro nessuno. Punta sempre al positivo. Credo che una persona come lui possa indicare la strada giusta da seguire», disse di lui Bergoglio. Leggi su Open.online Papa Francesco lo nominò cardinale nel 2017 lui, il vescovo di Stoccolma, Anders Arborelius, sconosciuto ai più. Ma è un nome che rischia di esser ricordato perché oggi il frateè uno tra i papabili per la corsa al. Perché, in una Svezia dove i cattolici sono l’1,5 per cento della popolazione, lui ha fatto miracoli. O meglio, come precisa il ritratto di oggi Franca Giansoldati su Il Messaggero, ha fatto conversioni. E, tanti. Quando il pontefice andò a Lund, a celebrare il 500esimo anniversario della riforma luterana, conobbe quel vescovo testardo e carismatico, stimato sia dai conservatori che dai progressisti svedesi. «Un uomo che è un modello di guida: non ha paura di nulla. Parla con tutti e non è contro nessuno. Punta sempre al positivo. Credo che una persona come lui possa indicare la strada giusta da seguire», disse di lui Bergoglio.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Migranti, nuovo decreto Albania: centri trasformati in Cpr. E spunta l’ipotesi braccialetto elettronico - Roma, 10 febbraio 2025 – Da strutture per ospitare i migranti caricati dai pattugliatori della Marina nelle acque internazionali del Mediterraneo, in attesa delle procedure di frontiera accelerate, i due centri albanesi di Shengjin e Gjader potrebbero diventare centri per gli irregolari già presenti in Italia e su cui pende un decreto di espulsione. L’ipotesi di trasformare i due centri albanesi in Cpr, cioè centri per i rimpatri, sarebbe all’esame del governo, secondo quanto scrivono diversi quotidiani. 🔗quotidiano.net

Calciomercato Inter, Jonathan David del Lille sarà il nuovo rinforzo dei nerazzurri in estate? Spunta un retroscena - Calciomercato Inter, Jonathan David del Lille è il nuovo obiettivo per i nerazzurri. Spunta fuori una nuova indiscrezione Dopo aver definito l’arrivo di Susic, i nerazzurri vogliono mettere le mani su un altro giovane talento per la prossima stagione. Nelle ultime ore in casa Inter circola il nome di Jonathan David, talentuoso attaccante canadese in […] 🔗calcionews24.com

La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano - L’apprensione del mondo intero per le condizioni di salute del Santo Padre continua a crescere. Gli ultimi bollettini medici evidenziano come la situazione, già critica a causa delle sue note fragilità e dei precedenti ricoveri, resti delicata. Nonostante non ci siano segnali di un aggravamento imminente, la precarietà della salute papale alimenta ipotesi e pronostici […] L'articolo La salute del Papa è in bilico: l’ombra di un nuovo Conclave scuote il Vaticano proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Approfondimenti da altre fonti

Conclave, spunta un nuovo papabile: chi è Arbolerius, il carmelitano svedese campione di battesimi; Il toto-Papa: tra progressisti e conservatori spunta il nome di un italiano; Scommesse sul nuovo Papa: Parolin e Tagle favoriti, spunta il Fantapapa; Quando inizia il Conclave per il nuovo Papa dopo la morte di Bergoglio e chi sono i cardinali favoriti. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mistero del Conclave: perché il rito per l'elezione del nuovo Papa ci ammalia (anche al cinema) - luogo mistico e ancestrale in cui i cardinali elettori - sono 135 quelli in arrivo da tutto il mondo per il Conclave 2025 - snodano i fili del destino del nuovo Pontefice, accadono cose che non ... 🔗elle.com

Conclave per il nuovo Papa, quando ci sarà e come funziona - Ultimo passo è il Conclave dove si elegge il nuovo Santo Padre. Il Pontefice, come da lui richiesto, sarà sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Il 29 aprile 2024 aveva approvato (e in ... 🔗sport.sky.it

Toto-scommesse sul nuovo Papa: ecco i cardinali più quotati del conclave - Testa a testa tra Parolin e Tangle per i bookmakers americani e inglesi (in Italia è vietato puntare sull’elezione del pontefice). Matteo Zuppi è dato a 9. Le quotazioni ... 🔗msn.com