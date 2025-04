Ferrara sfida Basket Iseo per confermare il secondo posto e prepararsi ai playoff

confermare il proprio secondo posto, prima di tuffarsi a capofitto sui playoff che prenderanno il via domenica prossima. Ferrara attende oggi pomeriggio (ore 18, Bondi Arena) un Basket Iseo che all'andata piegò i biancazzurri grazie ad un parziale di 34-7 nel terzo quarto, e che si gioca l'accesso alla post season proprio di fronte a Drigo e compagni."Abbiamo lavorato sul fatto che i playoff sono alle porte – l'analisi di coach Benedetto –, la partita di oggi ne è un antipasto e noi dobbiamo necessariamente essere migliori di quanto fatto vedere nelle ultime trasferte. Su alcuni particolari c'è bisogno di essere più attenti, così come serve una cattiveria agonistica maggiore in alcuni frangenti delle partite: ne abbiamo discusso con i nostri atleti, questa è una gara che ci può preparare bene in ottica playoff.

Basket serie B: guidano Ferrara e Pordenone - I risultati del secondo turno del Play-In Gold in serie B interregionale, disputato tra sabato e domenica: Social Osa Milano-Gorizia 63-74 Pizzighettone-Adamant Ferrara 71-90 Iseo-Oderzo 68-79 Sangiorgese-Monfalcone 77-61 Gardonese-Pordenone 63-86 Mantova-Virtus Padova 98-82 Classifica Pordenone..............................18 Ferrara....................................18 Monfalcone....... 🔗sport.quotidiano.net

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 34-31, Serie A basket 2025 in DIRETTA: si accende la sfida nel secondo quarto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38-31 Isaia Cordinier si mette in proprio: penetrazione e +7 Virtus! Time-out chiamato da Ettore Messina per provare a scuotere i suoi ragazzi in un momento difficile. 36-31 2/2 per Tornike Shengelia in lunetta: parziale aperto dei bianconeri, +5! 34-31 TRIPLA DI CORDINIER: SORPASSO VIRTUS! 31-31 Semi-gancio perfetto di Tornike Shengelia: pareggio! Break di 6-0 che costringe Ettore Messina a chiamare subito time-out. 🔗oasport.it

Basket, derby lombardo tra Brescia e Milano in Serie A. La Virtus Bologna ospita Napoli, Trento sfida Pistoia - La Serie A di basket si appresta a completare nel fine settimana alle porte la ventiduesima giornata della regular season 2024-2025, con due anticipi in programma sabato 15 marzo e le restanti partite previste domenica 16 marzo dal pomeriggio fino alla sera: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende. Nel primo anticipo di domani sera, alle ore 20:00, la Germani Brescia ospita l’Olimpia Milano in un derby tutto lombardo tra la capolista (32 puti) e i campioni d’Italia in carica reduci dal successo importante in Eurolega contro la Stella Rossa. 🔗oasport.it

