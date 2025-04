Auto si ribalta dopo aver urtato i veicoli in sosta

aversa. Un'Automobile, guidata da una ragazza, si è ribaltata in viale della Libertà. Secondo alcune testimonianze, l'Auto avrebbe urtato, a velocità sostenuta, due Auto in sosta finendo per ribaltarsi. Fortunatamente la conducente è uscita. Casertanews.it - Auto si ribalta dopo aver urtato i veicoli in sosta Leggi su Casertanews.it Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera adsa. Un'mobile, guidata da una ragazza, si èta in viale della Libertà. Secondo alcune testimonianze, l'avrebbe, a velocità sostenuta, dueinfinendo perrsi. Fortunatamente la conducente è uscita.

Approfondimenti da altre fonti

Collesalvetti, si ribalta con l'auto dopo aver tamponato una bisarca: 23enne all'ospedale - Si è ribaltata con la propria auto dopo aver tamponato una bisarca in via Pisana Livornese a Collesalvetti davanti all'autoparco del Faldo. L'incidente è avvenuto intorno alle 6 di oggi, venerdì 7 marzo. Sul posto sono intervenuti i volontari della pubblica assistenza di Collesalvetti, l'auto... 🔗livornotoday.it

Arresti per furto a Calenzano: in 3 stavano svuotando un market cinese dopo aver sfondato il muro con l'auto - Tre rumeni arrestati a Calenzano per furto in un minimarket. Usavano un'auto rubata per sfondare muri e trafugare casseforti. 🔗notizie.virgilio.it

Incidenti nel Foggiano: ragazzo in moto finisce contro un muretto, auto si ribalta dopo uno scontro all'incrocio - Due rocamboleschi incidenti stradali, per fortuna senza drammatiche conseguenze, sono avvenuti mercoledì 9 aprile. Il primo, nella notte, a San Severo, quando un ragazzo in sella ad una motocicletta è finito contro la recinzione della villa comunale, riportando fratture e contusioni, per le quali... 🔗foggiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Auto si ribalta dopo aver urtato i veicoli in sosta; Viale della Libertà, si ribalta con l'auto dopo aver colpito tre vetture in sosta: ferito 36enne; Vede l'auto con a bordo la nuora e le nipotine capovolta: nonno si sente male e muore in strada; Cunardo, auto si ribalta dopo aver tranciato un contatore del gas: conducente ferito. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

L'auto prende "il volo" e si ribalta: il terribile incidente ripreso dalla polizia - Le incredibili immagini pubblicate sui social dalla Kansas Highway Patrol. Come confermato dalla polizia statunitense, il conducente non è rimasto ferito perché indossava le cinture di sicurezza ... 🔗today.it

Auto urta il marciapiede, si ribalta e viene trafitta da una barra di legno: conducente miracolata - Un’auto si è ribaltata dopo aver urtato un marciapiede rialzato. L’incidente ha coinvolto una sola persona, la conducente, ed è al vaglio dei Carabinieri la ricostruzione esatta della dinamica. I ... 🔗nordest24.it

Incidenti a Napoli, troppe auto ribaltate. I vigili: «La velocità le fa decollare» - Auto ribaltate, tante, troppe a Napoli. Da inizio anno, secondo la polizia municipale sono almeno dieci le vetture capottate dopo un impatto: cosa accade? «Accade che la velocità e ... 🔗ilmattino.it