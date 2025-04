Modena verso i playoff | nove punti in quattro partite riaccendono il sogno

E così il saggio Paolo Mandelli, che ha sempre sostenuto il suo gruppo, perchè al contrario di noi, tifosi e cronisti, ha il polso quotidiano della situazione e quindi orizzonti assai più ampi di analisi e giudizio, aveva ragione quando professava fiducia. E dunque si è passati, quasi senza accorgersene, dal fare i conti sul distacco sulla zona paludosa dei playout, a coltivare improvvisamente quel piccolo e grande sogno di un aggancio a quei playoff che parevano essere diventati una chimera. Quaranta giorni fa, dopo la sconfitta a Castellammare di Stabia, un pizzico e anche qualcosa di più di depressione calcistica ci aveva tutti più o meno ammantato, tanto che se qualcuno avesse predetto che il Modena nelle successive quattro gare con Catanzaro, Pisa, Sassuolo e Bari, avrebbe portato a casa nove punti, ci sarebbe stata la tentazione di sottoporlo ad un rapido controllo antidoping. Ma le cose cambiano, a volte in meglio.

Simone Santoro: il mister quindicesimo tocco del Modena verso i playoff - Ed ora chiamatelo pure mister quindicesimo tocco. Sì, perchè prima del tiro decisivo di Simone Santoro, quattordici erano stati i palloni toccati consecutivamente dai giocatori del Modena nell’azione del primo gol gialloblu a Pisa, messo a segno dal centrocampista siciliano, protagonista ieri nella sala stampa del Braglia della consueta chiacchierata del mercoledì con i media. "E’ stata una bellissima azione, frutto del lavoro quotidiano, quando ci si allena in un certo modo i risultati poi arrivano". 🔗ilrestodelcarlino.it

Beppe Caso: "Modena, orgoglio e determinazione verso i playoff di Serie B" - Ti siedi accanto a lui per una chiacchierata e subito capisci che quella buona impressione che avevi avuto sei mesi fa, nel giorno della sua presentazione, era giusta. Faccia pulita da bravo ragazzo quale è e parole mai sopra le righe, anzi sempre ragionate, dalle quali traspare l’orgoglio di vestire la casacca gialloblù, Beppe Caso ricorda subito il passaggio in canarino l’ultimo giorno del mercato: "Diciamo pure ultimo minuto, fortuna che la penna per firmare funzionava. 🔗sport.quotidiano.net

