Rissa scoppiata per futili motivi tra due gruppi di giovani all’origine della sparatoria avvenuta ieri sera a Monreale, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo: due giovani sono morti Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, mentre altri tre sono rimasti feriti: hanno 26 anni, 33 anni e 16 anni. Uno dei feriti sarebbe in gravissime condizioni. Le due vittime sono morte subito dopo essere state trasportate negli ospedali Ingrassia e Civico del capoluogo.La sparatoria con numerosi colpi di arma da fuoco si è verificata in via Benedetto d'Acquisto, davanti a un pub del centro, poco dopo l'una della notte, a pochi metri dalla piazza del duomo, sotto gli occhi esterrefatti di un centinaio di testimoni. Le strade di Monreale in questi giorni, infatti, sono frequentatissime fino a tarda sera per via della festa del Santissimo Crocifisso. Quotidiano.net - Rissa a Monreale, spari tra la folla: morti tre giovani. Due feriti, uno è minorenne Leggi su Quotidiano.net Roma, 27 aprile 2025 – Ci sarebbe unascoppiata per futili motivi tra due gruppi diall’origine della sparatoria avvenuta ieri sera a, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo: duesonoSalvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, mentre altri tre sono rimasti: hanno 26 anni, 33 anni e 16 anni. Uno deisarebbe in gravissime condizioni. Le due vittime sono morte subito dopo essere state trasportate negli ospedali Ingrassia e Civico del capoluogo.La sparatoria con numerosi colpi di arma da fuoco si è verificata in via Benedetto d'Acquisto, davanti a un pub del centro, poco dopo l'una della notte, a pochi metri dalla piazza del duomo, sotto gli occhi esterrefatti di un centinaio di testimoni. Le strade diin questi giorni, infatti, sono frequentatissime fino a tarda sera per via della festa del Santissimo Crocifisso.

