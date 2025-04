Spari a Monreale | 3 morti e 2 feriti

morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, in provincia di Palermo. Le vittime avevano tra i 24 e i 26 anni. Uno dei feriti è morto in ospedale a Palermo. Gli Spari al culmine di una rissa in strada, quando qualcuno ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco. Indagano i Carabinieri. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 9.06 E' di tree dueil bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte a, in provincia di Palermo. Le vittime avevano tra i 24 e i 26 anni. Uno deiè morto in ospedale a Palermo. Glial culmine di una rissa in strada, quando qualcuno ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco. Indagano i Carabinieri.

Rissa a Monreale, spari tra la folla: morti tre giovani. Due feriti, uno è minorenne - Roma, 27 aprile 2025 – Ci sarebbe una rissa scoppiata per futili motivi tra due gruppi di giovani all’origine della sparatoria avvenuta ieri sera a Monreale, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo: due giovani sono morti Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, mentre altri tre sono rimasti feriti: hanno 26 anni, 33 anni e 16 anni. Uno dei feriti sarebbe in gravissime condizioni. 🔗quotidiano.net

Spari in piazza a Monreale, due ragazzi morti e altri tre feriti dopo una lite tra la folla nel Palermitano - Due morti e tre feriti dopo una lite a colpi di pistola scoppiata per futili motivi in piazza a Monreale, nel Palermitano: grave uno dei feriti 🔗notizie.virgilio.it

Lite e spari in piazza a Monreale, morti due ragazzi, un altro gravissimo - Monreale – Un fatto gravissimo a Monreale, una lite, qualcuno spara. Due ragazzi monrealesi morti. Un altro gravissimo in ospedale. Questo quando sarebbe accaduto questa notte in piazza a Monreale. Le notizie sono ancora frammentarie ma già a Monreale è lutto. Non si sa ancora cosa abbia scaturito la lite e perché qualcuno abbia sparato […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Spari a Monreale: 3 morti e 2 feriti - E' di tre morti e due feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, in provincia di Palermo. Le vittime sono tre ragazzi tra i 24 e i 26 anni. Uno dei feriti, in gravi ... 🔗rainews.it

Scene da far west nella notte a Monreale, spari in strada davanti a un pub: morti due giovani - In questi giorni a Monreale si celebra la festa del Santissimo Crocifisso e le strade sono piene di gente fino a tardi: la sparatoria è avvenuta intorno all'1 davanti a decine di persone ... 🔗dire.it