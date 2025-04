Rotondi esclusa la lista di Mainolfi | Finelli unico candidato

Rotondi a pochi mesi dalle amministrative 2025. La commissione elettorale ha infatti ricusato la lista capeggiata da Francesco Mainolfi, a causa di un ritardo nella presentazione delle pratiche: i documenti sarebbero stati depositati circa cinquanta minuti oltre il termine. Avellinotoday.it - Rotondi, esclusa la lista di Mainolfi: Finelli unico candidato Leggi su Avellinotoday.it Colpo di scena aa pochi mesi dalle amministrative 2025. La commissione elettorale ha infatti ricusato lacapeggiata da Francesco, a causa di un ritardo nella presentazione delle pratiche: i documenti sarebbero stati depositati circa cinquanta minuti oltre il termine.

Descalificación de la Lista de Mainolfi en Rotondi - La comisión electoral rechazó la lista de Francesco Mainolfi presentada para la competencia municipal en Rotondi. La lista fue presentada 50 minutos después del horario establecido para el ... 🔗ilmattino.it

