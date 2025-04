Derby decisivo per la Benedetto | sfida salvezza contro Forlì alla Baltur Arena

Benedetto, di scena alle 18.30 alla Baltur Arena nel Derby contro Forlì, per la giornata chiude la lunga stagione regolare di Serie A2, categoria che Cento vuole mantenere ad ogni costo. E per farlo, oggi, ci sono più strade. La prima, quella più diretta, sicura e certa, impone la vittoria, che farebbe svanire qualsiasi calcolo in termini di classifica e di scontri diretti, per le altre, invece, la situazione è un po’ più complessa. La Sella infatti sarebbe aritmeticamente salva se. Livorno dovesse battere la Fortitudo al PalaMacchia oppure se Cremona dovesse perdere in casa con Avellino, in caso contrario, un successo della Juvi di Bechi forzerebbe Davis e soci a fare lo stesso. Ma nessuno, a Cento, ha intenzione vivere questa domenica dipendendo da app e netcasting vari. Sport.quotidiano.net - Derby decisivo per la Benedetto: sfida salvezza contro Forlì alla Baltur Arena Leggi su Sport.quotidiano.net Come una finale. E’ l’ultima chiamata per la, di scena alle 18.30nel, per la giornata chiude la lunga stagione regolare di Serie A2, categoria che Cento vuole mantenere ad ogni costo. E per farlo, oggi, ci sono più strade. La prima, quella più diretta, sicura e certa, impone la vittoria, che farebbe svanire qualsiasi calcolo in termini di classifica e di scontri diretti, per le altre, invece, la situazione è un po’ più complessa. La Sella infatti sarebbe aritmeticamente salva se. Livorno dovesse battere la Fortitudo al PalaMacchia oppure se Cremona dovesse perdere in casa con Avellino, in caso contrario, un successo della Juvi di Bechi forzerebbe Davis e soci a fare lo stesso. Ma nessuno, a Cento, ha intenzione vivere questa domenica dipendendo da app e netcasting vari.

Su altri siti se ne discute

Zenith Prato sfida la Pistoiese: derby decisivo per la salvezza - Altro derby in arrivo per la Zenith Prato. Oggi pomeriggio alle 15 la formazione amaranto andrà a far visita alla Pistoiese, formazione temibile e molto ben attrezzata, che sta cercando di ritagliarsi un posto al sole nei play off. Gli ‘Orange’ in questo momento si trovano in terza posizione a quota 58 punti, al pari del Tau Altopascio, ma sono reduci da un brutto ed inaspettato scivolone esterno contro il San Marino. 🔗lanazione.it

Derby decisivo: Forlì sfida Fortitudo per un posto nei playoff - Il derby di domenica sarà un crocevia fondamentale per il prosieguo della stagione. Forlì è reduce dal bruciante ko di Rieti, comunque nel bel mezzo di una importante striscia positiva. La Fortitudo, dall’altra parte, viene da due sconfitte di fila e ha prevalso soltanto due volte nelle ultime cinque uscite stagionali. Una regular season di alti e bassi, quella dei bolognesi, caratterizzata però da una costante che fa ben sperare i biancorossi: le difficoltà incontrate lontano dalle mura amiche del PalaDozza. 🔗sport.quotidiano.net

Modena sfida Pisa: Derby decisivo per la salvezza e la gloria di Inzaghi - L’asticella si alza ulteriormente. Ed è destinata a crescere ancora, da qui a sette giorni. Anzitutto, buon compleanno, Modena. L’incrocio con il passato (Davide Vaira, uno di quelli che un pezzettino di storia canarina l’ha scritta) cade proprio nel giorno delle 113 candeline del club, festeggiato ampiamente nel corso della settimana con la prima pietra de ’Il Nido’. Regalo niente male per il presente e per il futuro. 🔗sport.quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Derby decisivo per la Benedetto: sfida salvezza contro Forlì alla Baltur Arena; Fortitudo sconfitta nel derby, il tiro decisivo si ferma sul ferro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Derby decisivo per la Benedetto: sfida salvezza contro Forlì alla Baltur Arena - La Benedetto affronta Forlì nel derby decisivo per la salvezza in Serie A2. Vittoria cruciale per evitare calcoli complessi. 🔗msn.com

Benedetto sfida Forlì: partita decisiva per la stagione e i playoff - La Benedetto affronta Forlì in un match cruciale per la stagione e i playoff di Serie A2. Entrambe le squadre puntano alla vittoria. 🔗ilrestodelcarlino.it

Benedetto sfida Forlì alla Baltur Arena: decisiva per i playoff e la salvezza - La Benedetto affronta Forlì in una partita cruciale per i playoff e la salvezza, con il destino nelle proprie mani. 🔗ilrestodelcarlino.it