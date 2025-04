Napoli-Torino Conte ha scelto il ribaltone | non si torna più indietro

Conte, di fatto, ha preso delle decisioni importanti per il match di questa sera con il Torino. Il Napoli, dopo il successo rimediato otto giorni fa contro il Monza di Alessandro Nesta, ha di fronte a sé un'altra fondamentale per la lotta scudetto contro l'Inter di Simone Inzaghi. Questa sera, esattamente alle ore 20.45, i partenopei ospiteranno infatti allo Stadio Diego Armando Maradona il Torino.Gli uomini di Paolo Vanoli arrivano a questo match dal successo di mercoledì scorso rimediato contro l'Udinese, ma sicuramente hanno tutta l'intenzione di rovinare i piani del Napoli. Mentre Antonio Conte, dal canto suo, ha preso già delle decisioni importanti per la sfida in programma questa sera a Fuorigrotta.Napoli-Torino, Conte ha preso delle decisioni importanti: le ultimeSecondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano 'La Gazzetta dello Sport', infatti, il tecnico salentino avrebbe scelto di far tornare Giacomo Raspadori titolare.

Napoli-Torino, la rivoluzione di Conte: Olivera al centro della difesa - La squadra che non può più perdere contro la squadra che non ha niente da perdere. Napoli contro Torino, ovvero una grande opportunità ma anche una grossa grana. 🔗ilmattino.it

Napoli-Torino, Conte apporta due novità rispetto al Monza: le scelte del mister - Napoli-Torino si avvicina e saranno due le novità introdotte da mister Conte rispetto al Monza: una riguarda Anguissa, che partirà dal 1' in luogo di Gilmour, titolare nell'ultima in trasferta. L'altr ... 🔗informazione.it

Napoli-Torino, le probabili formazioni: Conte col doppio modulo e con un Olivera 'inedito' in azzurro! - Ultime notizie Serie A, mancano ormai 24 ore a Napoli-Torino, match della 34ª giornata di campionato e cruciale per la lotta scudetto. Perché si gioca subito dopo Inter-Roma (alle ore 18). Ma a quali ... 🔗msn.com