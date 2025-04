Gaza | 40 morti nei raid delle ultime ore

ultime 24 ore nella Striscia di Gaza. Il bilancio è stato diffuso dalla tv del Qatar Al Jazeera. "Le associazioni umanitarie sono estremamente preoccupate per la minaccia di una carestia su vasta scala nell'enclave a causa del blocco israeliano", sottolinea l'emittente televisiva. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 10.05 Sono almeno 40 i palestinesi uccisi dagli attacchi israeliani nelle24 ore nella Striscia di. Il bilancio è stato diffuso dalla tv del Qatar Al Jazeera. "Le associazioni umanitarie sono estremamente preoccupate per la minaccia di una carestia su vasta scala nell'enclave a causa del blocco israeliano", sottolinea l'emittente televisiva.

Gaza, raid israeliano a Jabalia: almeno 40 morti - L’esercito israeliano ha annunciato tramite il suo canale Telegram ufficiale di aver colpito obiettivi di Hamas a Jabalia, nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riferito: «I terroristi si nascondevano all’interno di un centro di comando e controllo che veniva utilizzato per coordinare le attività terroristiche e fungeva da punto di incontro centrale per l’organizzazione terroristica. Inoltre, il complesso era utilizzato dal Battaglione Jabalia di Hamas per pianificare attacchi terroristici contro civili israeliani e truppe dell’Idf». 🔗lettera43.it

Netanyahu assedia la Striscia di Gaza: raid colpiscono una clinica dell’Unrwa e causano almeno 40 morti - Orrore nella Striscia di Gaza, dove un raid dell’aviazione israeliana di Benjamin Netanyahu ha colpito una clinica dell’UNRWA, nel campo profughi di Jabalia, causando almeno 40 morti, tra cui 9 bambini. Bombe che, come accade ormai da due settimane, colpiscono quotidianamente l’intera enclave palestinese, dove, nel volgere di 24 ore, tra Rafah e Khan Younis si sono registrate altre 21 vittime. Ma c’è di più. 🔗lanotiziagiornale.it

Raid a Gaza: almeno 40 morti, colpita anche una clinica. Onu chiude 25 panetterie: mancano farina e combustibile - Israele attacca ancora la Striscia e uccide 40 persone. Diciannove di loro sono morte a causa dei raid che si sono abbattuti su una clinica sanitaria dell’Unrwa a Jabalia, nel nord, mentre tra le 12 vittime morte a Khan Younis c’erano cinque donne, una delle quali incinta, e due bambini. Secondo le forze di sicurezza israeliane gli attacchi erano tutti diretti contro “i terroristi di Hamas” e prima di colpire “sono state adottate numerose misure per ridurre il rischio di danni ai civili, tra cui l’uso di sorveglianza aerea e di ulteriori informazioni di intelligence”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gaza, 40 palestinesi morti in attacchi dell'esercito di Israele - Almeno 40 palestinesi sono stati uccisi dall'esercito israeliano nella Striscia di Gaza nelle ultime 24 ore. Lo riporta la Tass citando l'emittente qatariota Al Jazeera. 🔗ansa.it

Raid israeliani a Gaza: almeno 40 morti, tra cui 15 bambini nelle ultime offensive nel quartiere al-Tuffah - Una nuova ondata di attacchi aerei israeliani ha colpito il quartiere al-Tuffah, nella zona orientale di Gaza City, causando la morte di numerosi civili, tra cui diversi bambin ... 🔗globalist.it

Gaza, 40 palestinesi morti in attacchi dell’esercito israeliano - Prosegue la pressione dell’Idf sulla Striscia. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen denunciano un altro blitz americano che avrebbe causato otto morti ... 🔗ilsole24ore.com