Montefano chiude la stagione a Monte San Giusto | obiettivo salvezza raggiunto

Monte San Giusto ci sarà l'ultima tappa del cammino del Montefano in una sfida tra formazioni che non hanno più nulla da chiedere al campionato. "Noi – spiega Lorenzo Gigli, direttore sportivo del Montefano – ci teniamo a chiudere bene la stagione e la squadra è animata dalla volontà di disputare una buona prova". Il campionato è al termine e fra qualche giorno ci sarà il classico rompete le righe. Oggi si chiude una stagione che ha visto il Montefano rinnovarsi in estate e voltare pagina dopo stagioni che l'hanno visto protagonista nel massimo campionato regionale. In società si è infatti avvertita l'esigenza di iniziare un nuovo ciclo. "Per tutti – osserva Gigli – è stato un torneo complicato dove si sono confrontate formazioni molto ben attrezzate. Noi abbiamo fatto diverse modifiche apportando molte novità, poi abbiamo cambiato guida tecnica e inserito dei volti nuovi nella squadra.

