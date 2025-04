Violenza in centro a Pontedera | commesse di una profumeria aggredite a bottigliate

centro a Pontedera dove un uomo, di nazionalità straniera, ha aggredito due commesse della profumeria Marionnaud in Corso Matteotti, in un tentativo di rapina. Prima ha chiesto di consegnare i soldi della cassa e, di fronte al rifiuto dell'addetta alle. Pisatoday.it - Violenza in centro a Pontedera: commesse di una profumeria aggredite a bottigliate Leggi su Pisatoday.it Episodio choc sabato 26 aprile in pienodove un uomo, di nazionalità straniera, ha aggredito duedellaMarionnaud in Corso Matteotti, in un tentativo di rapina. Prima ha chiesto di consegnare i soldi della cassa e, di fronte al rifiuto dell'addetta alle.

