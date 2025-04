Il Ceo di Tether | "Mi piacerebbe conoscere la visione di Elkann Desidero una grande Juve la stagione in corso va in un'altra direzione"

Tether, società che nei giorni scorsi ha aumentato dall`8,2% al 10,12% la sua quota azionaria nella Juventus,.

Tether Juventus, il CEO Paolo Ardoino: «Esploreremo il potenziale per rivoluzionare il panorama sportivo mondiale. Ecco i nostri obiettivi» - di Redazione JuventusNews24Tether Juventus, il CEO Paolo Ardoino ha rilasciato una dichiarazione dopo l’annuncio: le sue parole Paolo Ardoino, CEO di Tether, ha parlato così dopo l’annuncio dell’acquisto di una quota di minoranza della Juventus. Le sue dichiarazioni. TETHER JUVENTUS – «Allineata al nostro investimento strategico nella Juve, Tether sarà un pioniere nell’integrare nuove tecnologie, come asset digitali, intelligenza artificiale e biotecnologia, con l’industria sportiva consolidata per promuovere il cambiamento a livello globale. 🔗juventusnews24.com

Le azioni della Juventus comprate da Tether, qual è il piano del ceo Ardoino - La società Tether, attiva nel mondo delle criptovalute, ha recentemente acquisito oltre il 5 per cento dei diritti di voto della Juventus, in un’operazione che ora attende la comunicazione ufficiale della Consob. Il ceo di Tether, Paolo Ardoino, ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera i motivi alla base di questa scelta, sottolineando la passione per il club e la volontà di supportarne la crescita: «Siamo tifosi e abbiamo la capacità finanziaria per sostenere la Juve nei prossimi 2. 🔗lettera43.it

Juventus, il CEO di Tether: "Possiamo dare spunti a società e dirigenza". Ecco i perché dell'investimento in Borsa - Paolo Ardoino, il CEO di Tether, società da poco nel capitale della Juventus, parla a Cripto, il podcast de Il Sole 24. Di seguito il suo intervento,... 🔗calciomercato.com

Il Ceo di Tether: "Mi piacerebbe conoscere la visione di Elkann. Desidero una grande Juve, la stagione in corso va in un'altra direzione" - Torna a parlare Paolo Ardoino, Ceo di Tether, società che nei giorni scorsi ha aumentato dall`8,2% al 10,12% la sua quota azionaria nella Juventus, pari al 6,28%. 🔗calciomercato.com

Tether Juve, Ardoino chiarisce dopo l’acquisizione del 10% di quote: «Ecco qual è il nostro obiettivo nell’investimento in questo club» - Tether Juve: il CEO Paolo Ardoino ha parlato dopo l’acquisizione del 10% di quote nella società bianconera. Le sue dichiarazioni Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il CEO Paolo Ardoino ha spiega ... 🔗juventusnews24.com

Juve, CEO Tether: “Noi pronti ad aiutare. Mai stato a pranzo con Agnelli” - Intervistato da Tuttosport il CEO di Tether Paolo Ardoino ... quindi facciamo il possibile, ci farebbe piacere aiutare, però sta tutto alla dirigenza e alla proprietà. Noi ci siamo fatti ... 🔗msn.com