Justin Bieber piange la morte del nonno l’addio su Instagram | “Non vedo l’ora di rivederti in paradiso”

Justin Bieber con un post su Instagram ha detto addio al nonno, morto a 80 anni lo scorso giovedì. Il celebre cantante lo ha ricordato prima di sottolineare il suo dolore per la scomparsa. "Mi farà male. Mi mancherai per sempre", ha scritto, poi ancora: "Non vedo l'ora di rivederti in paradiso". Leggi su Fanpage.it con un post suha detto addio al, morto a 80 anni lo scorso giovedì. Il celebre cantante lo ha ricordato prima di sottolineare il suo dolore per la scomparsa. "Mi farà male. Mi mancherai per sempre", ha scritto, poi ancora: "Nonl'ora diin paradiso".

