Chiara Spatola e Simone Sorrentino uccisi da Andrea Longo il coltello sul divano e le due chiamate al 118 | Aiutatemi non respiro

Andrea Longo ha chiamato per due volte il 118 prima di afferrare il coltello da cucina, bussare alla porta di Chiara Spatola e Simone Sorrentino e ucciderli. L'uomo, camionista di 34 anni, si. Leggo.it - Chiara Spatola e Simone Sorrentino uccisi da Andrea Longo, il coltello sul divano e le due chiamate al 118: «Aiutatemi, non respiro» Leggi su Leggo.it ha chiamato per due volte il 118 prima di afferrare ilda cucina, bussare alla porta die ucciderli. L'uomo, camionista di 34 anni, si.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Chi erano Chiara Spatola e Simone Sorrentino, uccisi dal vicino di casa a Volvera: stavano per trasferirsi - Chiara Spatola, 28 anni, e il fidanzato Simone Sorrentino, 23, entrambi operai, uccisi a coltellate dal vicino di casa Andrea Longo, a Volvera (Torino): stavano per trasferirsi a Rivalta.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Simone Sorrentino e Chiara Spatola, chi sono i due giovani uccisi dal vicino Andrea Longo: lui si è suicidato accoltellandosi alla gola - Erano entrambe molto giovani le vittime del duplice omicidio di Volvera (Torino): Simone Sorrentino aveva 23 anni, Chiara Spatola 28. A ucciderli sarebbe stato un camionista di 34 anni, Andrea Longo,... 🔗leggo.it

Andrea Longo ha chiamato il 118 prima di uccidere Chiara Spatola e Simone Sorrentino. L'ultimo messaggio di lei: «Spero lo portino via» - Chiara Spatola, 29 anni, e Simone Sorrentino, 23 anni, sono stati uccisi a coltellate dal vicino di casa, Andrea Longo, camionista di 34 anni. L'uomo si è presentato alla loro porta verso... 🔗leggo.it

Cosa riportano altre fonti

Strage di Volvera, l'ultimo ballo di Chiara Spatola e Simone Sorrentino; Chi erano Chiara Spatola e Simone Sorrentino, uccisi a Volvera: l'ossessione del killer Andrea Longo per la vicina di casa 29enne; Chiara Spatola e Simone Sorrentino, fidanzati uccisi dal loro vicino di casa Andrea Longo con un coltello da s; “Qui c’è un’ambulanza, speriamo se lo portino via”, l’ultimo messaggio di…. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Chiara Spatola e Simone Sorrentino uccisi da Andrea Longo, il coltello sul divano e le due chiamate al 118: «Aiutatemi, non respiro» - Andrea Longo ha chiamato per due volte il 118 prima di afferrare il coltello da cucina, bussare alla porta di Chiara Spatola e Simone Sorrentino e ucciderli. L'uomo, camionista di 34 anni, ... 🔗leggo.it

Chiara Spatola e Simone Sorrentino uccisi a coltellate, Andrea Longo le diceva: «Lascia quel ragazzino e mettiti con me, sono un uomo vero» - «Lascia quel ragazzino e mettiti con me, che sono un uomo vero». L'ossessione di Andrea Longo per Chiara Spatola si ... 🔗msn.com

Chiara Spatola e Simone Sorrentino uccisi a coltellare, Andrea Longo le diceva: «Lascia quel ragazzino e mettiti con me, sono un uomo vero» - «Lascia quel ragazzino e mettiti con me, che sono un uomo vero». L'ossessione di Andrea Longo per Chiara Spatola si ... 🔗msn.com