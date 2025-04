Terribile esplosione in un porto in Iran | 18 vittime ed 800 feriti

esplosione al porto di Shahid Rajaee, nell’Iran meridionale. Lo ha reso noto la televisione di stato Iraniana. I feriti sono 800 . «L'incendio è sotto controllo ma non spento. Le operazioni continuano», ha detto un corrispondente della tv di Stato sulla scena, con un denso fumo nero visibile dietro di lui. Feedpress.me - Terribile esplosione in un porto in Iran: 18 vittime ed 800 feriti Leggi su Feedpress.me E’ salito a 18 il bilancio dei morti nell’aldi Shahid Rajaee, nell’meridionale. Lo ha reso noto la televisione di statoiana. Isono 800 . «L'incendio è sotto controllo ma non spento. Le operazioni continuano», ha detto un corrispondente della tv di Stato sulla scena, con un denso fumo nero visibile dietro di lui.

Terribile esplosione in un porto in Iran: 4 vittime e oltre 500 feriti - Almeno quattro persone sono rimaste uccise e più di 500 ferite nella devastante esplosione di questa mattina in un porto nel sud dell’Iran , secondo quanto riportato dai media statali. «Purtroppo, almeno quattro morti sono state confermate dai soccorritori», ha dichiarato alla televisione di stato il capo dell’organizzazione di soccorso e soccorso della Mezzaluna Rossa, Babak Mahmoudi. 🔗feedpress.me

Terribile esplosione al porto in Iran, centinaia di feriti: è catastrofe - Una grande esplosione ha causato un vero dramma nella giornata di oggi, 26 aprile. Tutte le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale, si parla di più di 500 feriti. Le autorità locali parlano di un numero di feriti destinato ad aumentare. Le cause dell’incidente non sono ancora note. Squadre di pronto intervento sono immediatamente accorse sul posto e sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area. 🔗thesocialpost.it

Esplosione nel porto di Rajaishahr in Iran: distrutto edificio amministrativo, diversi feriti - Una forte esplosione si è verificata nel porto di Rajaishahr, nell'Iran meridionale, che ha distrutto un edificio amministrativo. Lo riferisce la televisione di si Stato. Secondo il direttore del dipartimento di gestione delle crisi di Bandar Abbas, nella provincia di Hormozgan, la causa dell'esplosione non è ancora chiara. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, un serbatorio di carburante è esploso a nord del molo del porto di Rajaishahr. 🔗quotidiano.net

Terribile esplosione in un porto in Iran: 18 vittime ed 800 feriti - E’ salito a 18 il bilancio dei morti nell’esplosione al porto di Shahid Rajaee, nell’Iran meridionale. Lo ha reso noto la televisione di stato iraniana. 🔗gazzettadelsud.it

Terribile esplosione al porto in Iran, centinaia di feriti: è catastrofe - Una potente esplosione ha sconvolto il porto di Shahid Rajai, vicino alla città di Bandar Abbas, nel sud dell’Iran. L’evento, segnalato dall’agenzia ... 🔗thesocialpost.it

Iran: esplosione nel porto di Shahid Rajaï, sale a 25 il numero dei morti - "L'identità di 10 vittime è stata accertata", ha aggiunto il capo della procura della provincia iraniana di Hormozgan, Mojtaba Ghahremani, citato dalla televisione di Stato. L'incendio invece è sotto ... 🔗msn.com