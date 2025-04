Tether Juve Ardoino chiarisce dopo l’acquisizione del 10% di quote | Ecco qual è il nostro obiettivo nell’investimento in questo club

Tether Juve: il CEO Paolo Ardoino ha parlato dopo l’acquisizione del 10% di quote nella società bianconera. Le sue dichiarazioni Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il CEO Paolo Ardoino ha spiegato l’investimento di Tether (colosso delle stablecoin) nella Juve con l’oltre 10% di quote. obiettivo DI Tether – «Il nostro obiettivo è poter contribuire . Calcionews24.com - Tether Juve, Ardoino chiarisce dopo l’acquisizione del 10% di quote: «Ecco qual è il nostro obiettivo nell’investimento in questo club» Leggi su Calcionews24.com : il CEO Paoloha parlatodel 10% dinella società bianconera. Le sue dichiarazioni Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il CEO Paoloha spiegato l’investimento di(colosso delle stablecoin) nellacon l’oltre 10% diDI– «Ilè poter contribuire .

Tether Juve, il CEO Ardoino: «Vogliamo aiutare l'attuale dirigenza. Abbiamo la capacità di sostenere la squadra per i prossimi 2000 anni» - di Redazione JuventusNews24Tether Juve, il CEO Ardoino ha parlato al Corriere di Torino sul futuro della Juventus e non solo. DI seguito tutte le sue dichiarazioni Paolo Ardoino, CEO di Tether, colosso mondiale delle criptovalute diventato socio di minoranza della Juventus, ha parlato così al Corriere di Torino. Le sue dichiarazioni. L'INGRESSO NELLA JUVE – «E' un processo che durava da un po' di tempo, qualche mese, nel quale abbiamo acquistato quote sul mercato: siamo ancora piccolini.

Ardoino (CEO Tether): «La Juve ha un brand pazzesco, ha potenzialità per fare infinitamente meglio. Vorremmo aiutare la proprietà in questo modo» - di Redazione JuventusNews24Ardoino (CEO Tether) torna a parlare della Juve e della possibile collaborazione con la proprietà: le dichiarazioni Il CEO di Tether Ardoino ha parlato a Chapeau esponendo le sue idee sulla Serie A e nello specifico sul futuro della Juve. PAROLE – «La Juventus ha un brand pazzesco in giro per il mondo, soprattutto nei mercati emergenti e a livello di valutazione è estremamente sottovalutata in questo momento, continua a perdere.

Del Piero Zidane Juve, Paolo Ardoino (CEO Tether) fa sognare i tifosi: la FOTO con la suggestione futura gasa il popolo bianconero - di Redazione JuventusNews24Del Piero Zidane Juve, Paolo Ardoino (CEO Tether) ha fatto sognare i tifosi: ecco la FOTO con la suggestione futura che ha gasato il popolo Paolo Ardoino, CEO di Tether (che ha acquisito il 5% di quote della Juventus), ha gasato i tifosi bianconeri con una suggestione per il futuro. ? https://t.co/yBC0ZR1SLq— Paolo Ardoino ? (@paoloardoino) March 19, 2025 In foto Alessandro Del Piero e Zinedine Zidane con lo sfondo rigorosamente juventino: chiaro che la fotografia ha suscitato grande emozione in tutto il popolo bianconero.

