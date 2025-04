Travaglio Nove | L’incontro ‘disarmato’ tra Trump e Zelensky avrebbe reso felice Papa Francesco Per tre anni si è battuto da solo per la pace

Papa Francesco? Un’infinità di ipocrisia. Credo che il Papa sarebbe stato il più felice di tutti nell’essere oscurato da una scena che probabilmente ha sognato durante tutto il suo pontificato ossia L’incontro ‘disarmato’ tra Trump e Zelensky”. Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi, sul faccia a faccia tra il presidente americano e quello ucraino all’interno della Basilica di San Pietro. “E’ normale che, essendo anche un capo di Stato a salutarlo, ci fossero i capi di Stato. Devo dire che oggi sono stati, per usare un aggettivo che va di moda per il 25 aprile, più sobri rispetto diciamo alle sgangherate dichiarazioni di questa settimana dove sembravano tutti atei devoti seguaci del Papa anche quelli che proprio non si erano mai nemmeno posti il problema di dargli retta”, ha detto il direttore del Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Travaglio (Nove): “L’incontro ‘disarmato’ tra Trump e Zelensky avrebbe reso felice Papa Francesco. Per tre anni si è battuto da solo per la pace” Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Ai funerali di? Un’infinità di ipocrisia. Credo che ilsarebbe stato il piùdi tutti nell’essere oscurato da una scena che probabilmente ha sognato durante tutto il suo pontificato ossiatra”. Così Marcoad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi sulcon la partecipazione di Andrea Scanzi, sul faccia a faccia tra il presidente americano e quello ucraino all’interno della Basilica di San Pietro. “E’ normale che, essendo anche un capo di Stato a salutarlo, ci fossero i capi di Stato. Devo dire che oggi sono stati, per usare un aggettivo che va di moda per il 25 aprile, più sobri rispetto diciamo alle sgangherate dichiarazioni di questa settimana dove sembravano tutti atei devoti seguaci delanche quelli che proprio non si erano mai nemmeno posti il problema di dargli retta”, ha detto il direttore del Fatto Quotidiano.

