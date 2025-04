Vancouver auto sulla folla durante il festrival filippino | morti e feriti

, 27 aprile 2025 – Diverse persone sono rimaste uccise e molte altre ferite dopo che un’si è schiantata contro la, in Canada. Il drammatico incidente è avvenuto nella serata di sabato, intorno alle 20 ora locale (le 5 del mattino in Italia), nel quartiere Sunset on Fraser,il Lapu Lapu Day, un festival di strada dedicato alla cultura filippina.Il drammail Lapu Lapu DayLa serata di festa si è trasformata in tragedia in pochi istanti. Il festival, organizzato in omaggio a Lapu-Lapu, il leader della lotta anticoloniale filippina del XVI secolo, era afto da membri della comunità e visitatori. Improvvisamente, un’ha travolto i presenti, provocando un bilancio pesante di. L’mobilista è stato fermato ed è attualmente in stato di custodia.