Sparatoria nella notte in centro a Monreale | morti tre ventenni due feriti I carabinieri acquisiscono le registrazioni della videosorveglianza

morti e due feriti il bilancio di una Sparatoria avvenuta in nottata nella centrale piazza Duomo a Monreale (Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i feriti 33 anni e 16 anni. La Sparatoria è avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria.. Feedpress.me - Sparatoria nella notte in centro a Monreale: morti tre ventenni, due feriti. I carabinieri acquisiscono le registrazioni della videosorveglianza Leggi su Feedpress.me E’ di tree dueil bilancio di unaavvenuta in nottatacentrale piazza Duomo a(Palermo). Le vittime hanno 26 anni e 23 anni; i33 anni e 16 anni. Laè avvenuta in una piazza affollata, davanti ad almeno un centinaio di testimoni. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato in seguito a una rissa per futili motivi davanti ad una pizzeria..

