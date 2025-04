Mercato Juventus | 70 milioni per il ‘sogno’ estivo di Giuntoli Gradirebbe la Serie A novità sul primo nome nella lista dei rinforzi

Mercato Juventus: serviranno 70 milioni di euro per arrivare al ‘sogno’ estivo di Giuntoli. Gradirebbe la Serie A, novità sul primo nomeSecondo quanto riportato da Tuttosport, il primo nome nella lista di Cristiano Giuntoli per rinforzare il centrocampo resta Sandro Tonali. L’ex Milan vedrebbe di buon occhio un ritorno in Serie A, con il Newcastle che vuole tra i 65 e i 70 milioni di euro per lasciarlo andare.Cifra non proibitiva, con la Juve che dovrà però necessariamente centrare il quarto posto. Unito, poi, al cachet previsto per la partecipazione al Mondiale per Club e ai ricavi derivanti dalle cessioni più o meno preventivate come quelle di Savona, Mbangula, Cambiaso, Douglas Luiz e Vlahovic. .com Juventusnews24.com - Mercato Juventus: 70 milioni per il ‘sogno’ estivo di Giuntoli. Gradirebbe la Serie A, novità sul primo nome nella lista dei rinforzi Leggi su Juventusnews24.com : serviranno 70di euro per arrivare aldilaA,sulSecondo quanto riportato da Tuttosport, ildi Cristianoper rinforzare il centrocampo resta Sandro Tonali. L’ex Milan vedrebbe di buon occhio un ritorno inA, con il Newcastle che vuole tra i 65 e i 70di euro per lasciarlo andare.Cifra non proibitiva, con la Juve che dovrà però necessariamente centrare il quarto posto. Unito, poi, al cachet previsto per la partecipazione al Mondiale per Club e ai ricavi derivanti dalle cessioni più o meno preventivate come quelle di Savona, Mbangula, Cambiaso, Douglas Luiz e Vlahovic. .com

Cosa riportano altre fonti

Mercato Juventus, caccia al bomber del futuro: occhi puntati in Bundesliga, possibile affare da 70 milioni di euro! I dettagli - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, caccia al bomber del futuro: occhi puntati in Bundesliga, possibile affare da 70 milioni di euro! I dettagli e le ultimissime novità Nel corso della prossima sessione estiva il mercato Juventus andrà a caccia di un nuovo attaccante, tenuto conto che nel reparto dovrebbero verificarsi le partenze di Vlahovic, Kolo Muani e Milik. Tra gli obiettivi del club bianconero, stando a quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe anche Benjamin Sesko. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus, altro che parametro zero: quel colpo costerebbe fino a 70 milioni di euro! Tutte le cifre e i dettagli - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, colpo da 70 milioni di euro! Rivelazione sul futuro di Jonathan David: cifre e dettagli Come riferito da Sky Sport Svizzera, per la firma a parametro zero di Jonathan David serviranno circa 45 milioni di ingaggio in cinque anni. Inoltre, aggiungendo bonus alla firma e commissioni, l’affare dovrebbe arrivare ad una cifra vicina a 70 milioni di euro per i prossimi cinque anni. 🔗juventusnews24.com

Mercato Juventus, serviranno 60-70 milioni per quel colpo estivo. Il club bianconero vuole provarci: tutti gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Mercato Juventus, serviranno 60-70 milioni per quel colpo in entrata. Tutti gli aggiornamenti Sandro Tonali è il primissimo nome nella lista del calciomercato Juve per rinforzare il centrocampo della prossima stagione. L’ex Milan, oggi in forza al Newcastle, è il grande sogno del club bianconero, che ha iniziato a lavorare su di lui già in inverno nell’ambito dell’affare Kelly. 🔗juventusnews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Dalla cintola in su, una Juve da rifare: il borsino di chi resta e chi parte; Ottanta milioni e addio Juve: prendono Yildiz, è già tutto deciso; Juve, resiste il sogno Tonali: il Newcastle chiede 70 milioni. Adeyemi ancora nel mirino; Mercato Juventus, il sogno è Tonali. Il Newcastle chiede 70 milioni. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Pagina 2 | Champions, Tonali e 65 milioni: Juve, jolly finiti e il nodo Vlahovic - C’è il Monza, i tre punti sono d’obbligo per la corsa al quarto posto. E anche per rendere realtà il grande colpo sognato a centrocampo ... 🔗tuttosport.com

Champions, Tonali e 65 milioni: Juve, jolly finiti e il nodo Vlahovic - C’è il Monza, i tre punti sono d’obbligo per la corsa al quarto posto. E anche per rendere realtà il grande colpo sognato a centrocampo ... 🔗tuttosport.com

Delusioni Juve, i tre flop sul mercato pagati 125 milioni di euro - Koopmeiners, Alberto Costa e Douglas Luiz sono diventati i simboli in negativo del club. L’obiettivo 4° posto non è l’unica missione, ci sono tre patrimoni da valorizzare ... 🔗corrieredellosport.it