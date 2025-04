Da allergico grave a consumatore quotidiano | ecco come un uomo inglese ha superato l’allergia alle noccioline

inglese, rischiava di morire anche per una sola nocciolina ingerita. Oggi, le consuma ogni giorno a colazione. Questo straordinario cambiamento non è frutto del caso, ma il risultato di una terapia sperimentale che potrebbe rivoluzionare il trattamento delle allergie alimentari negli adulti. come riportato da BBC, Chris si è trovato faccia a faccia con la morte dieci anni fa, dopo aver mangiato un curry da asporto. Bastò un solo boccone perché il suo corpo reagisse in modo violento: macchie sulle labbra, vomito, prurito diffuso, difficoltà respiratorie, orticaria e gonfiore esteso. Era il culmine di un'allergia sviluppata da bimbo in seguito a una semplice esposizione al burro di arachidi.Per anni, ha vissuto in uno stato di costante allerta. Evitava cibi potenzialmente a rischio, viaggi in Paesi dove le noccioline sono comuni nella cucina locale, e anche semplici uscite con amici.

