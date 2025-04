L’Italia è tornata ponte d’Occidente Un’ottima notizia per i costruttori di pace

L’Italia è tornata protagonista nello scacchiere del “grande gioco”. La storica fotografia che ritrae il colloquio in San Pietro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a margine delle esequie di Papa Francesco – incontro favorito dall’abile quanto discreta tessitura diplomatica di Giorgia Meloni – ha sigillato il cerchio sulla ritrovata centralità delL’Italia. Su tutti i fronti.Un episodio legato esclusivamente al lutto globale per la scomparsa di Bergoglio? No, tutto ciò è iscritto nel destino di una Nazione: a patto di saperlo interpretare. Non è certo un caso, infatti, che quando le coordinate del mondo moderno entrano in cortocircuito in tanti tornino immediatamente a volgere lo sguardo a ciò che rappresenta Roma dalla notte dei tempi: a quell’impasto di pensiero e raziocinio, visione e mediazione racchiuso nelle sue antiche virtù pubbliche. Secoloditalia.it - L’Italia è tornata ponte d’Occidente. Un’ottima notizia per i costruttori di pace Leggi su Secoloditalia.it Roma “eterna” di nuovo crocevia dei destini del mondo: spirituale e politico. Su queste colonne – registrando i mal di pancia e le frustrazioni delle opposizioni in servizio anti-nazionale permanente – lo ripetiamo da settimane:protagonista nello scacchiere del “grande gioco”. La storica fotografia che ritrae il colloquio in San Pietro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a margine delle esequie di Papa Francesco – incontro favorito dall’abile quanto discreta tessitura diplomatica di Giorgia Meloni – ha sigillato il cerchio sulla ritrovata centralità del. Su tutti i fronti.Un episodio legato esclusivamente al lutto globale per la scomparsa di Bergoglio? No, tutto ciò è iscritto nel destino di una Nazione: a patto di saperlo interpretare. Non è certo un caso, infatti, che quando le coordinate del mondo moderno entrano in cortocircuito in tanti tornino immediatamente a volgere lo sguardo a ciò che rappresenta Roma dalla notte dei tempi: a quell’impasto di pensiero e raziocinio, visione e mediazione racchiuso nelle sue antiche virtù pubbliche.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gabry Ponte, “Tutta l’Italia” arriva a San Marino Song Contest: tutti i candidati - Tutta l'Italia di Gabry Ponte parteciperà al San Marino Song Contest, se vincesse potrebbe rappresentare il piccolo Stato all'Eurovision L'articolo Gabry Ponte, “Tutta l’Italia” arriva a San Marino Song Contest: tutti i candidati proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

San Marino canta con "Tutta l'Italia" e manda Gabry Ponte all'Eurovision Song Contest - Il dj Gabry Ponte ha vinto con il tormentone di "Tutta l'Italia", sigla dell'ultimo festival di Sanremo, il San Marino Song Contest 2025 e rappresenterà la Repubblica del Titano all'Eurovision Song Contest, in programma a Basilea (Svizzera) dal 13 al 17 maggio. L'Italia sarà invece in gara... 🔗riminitoday.it

Un ponte tra Francia e Italia: studenti in visita a Pontedera - Una settimana all’insegna della condivisione e della scoperta reciproca: è così che si potrebbe descrivere lo scambio culturale tra l’Istituto Comprensivo Curtatone e Montanara di Pontedera e la scuola secondaria “Jean Perrin” di Saint-Paul-Trois-Châteaux, che ha portato un gruppo di alunni... 🔗pisatoday.it

Ne parlano su altre fonti

L’Italia è tornata ponte d’Occidente. Un’ottima notizia per i costruttori di pace; Salvini e il Viminale, porte chiuse da tutta la destra: “Si occupi del Ponte”; Rientro a scuola dopo Pasqua: chi torna il 23 aprile, chi il 28 e chi addirittura il 5 maggio? Tutte le date, le differenze regionali e le scelte delle scuole che stanno cambiando la primavera degli studenti; Viterbo - Per il ponte di Pasqua torna il camper della Polizia di Stato. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ponte del 25 aprile a rischio pioggia sulla costa - Nel corso di questa settimana, l’Italia si troverà sotto l’influsso di un nuovo impulso d’aria fresca, atteso già nelle prossime ore. Questa nuova perturbazione si presenterà senza una struttura… ... 🔗informazione.it

Scopri il Ponte di Annibale, il più antico d’Italia - Il ponte più antico d’Italia si chiama Ponte di Annibale, e ha più di 2000 anni. Si tratta di un ponte dove, secondo la leggenda, è passato niente meno che il famoso condottiero cartaginese. 🔗msn.com

Previsioni meteo per Ponte del 25 aprile tra piogge e temporali, come sarà il tempo e in quali regioni pioverà - Le previsioni meteo per il Ponte del 25 aprile danno tempo instabile su quasi tutta la penisola con nubi sparse e deboli piogge alternate a schiarite ... 🔗virgilio.it