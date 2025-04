Rissa tra giovani a Monreale spari tra la folla | i morti salgono a tre Due feriti uno è minorenne

Rissa scoppiata per futili motivi tra due gruppi di giovani all’origine della sparatoria avvenuta ieri sera a Monreale, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo. Due giovani sono morti dopo l’arrivo negli ospedali Ingrassia e Civico del capoluogo: Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, mentre un terzo, Andrea Miceli, 26 anni, è deceduto stamattina all’ospedale Civico per le gravi ferite riportate. Gli altri due feriti hanno 33 anni e 16 anni. La sparatoria con numerosi colpi di arma da fuoco si è verificata in via Benedetto d'Acquisto, davanti a un pub del centro, poco dopo l'una della notte, a pochi metri dalla piazza del duomo, sotto gli occhi esterrefatti di un centinaio di testimoni. Le strade di Monreale in questi giorni, infatti, sono frequentatissime fino a tarda sera per via della festa del Santissimo Crocifisso. Quotidiano.net - Rissa tra giovani a Monreale, spari tra la folla: i morti salgono a tre. Due feriti, uno è minorenne Leggi su Quotidiano.net Roma, 27 aprile 2025 – Ci sarebbe unascoppiata per futili motivi tra due gruppi diall’origine della sparatoria avvenuta ieri sera a, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo. Duesonodopo l’arrivo negli ospedali Ingrassia e Civico del capoluogo: Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, mentre un terzo, Andrea Miceli, 26 anni, è deceduto stamattina all’ospedale Civico per le gravi ferite riportate. Gli altri duehanno 33 anni e 16 anni. La sparatoria con numerosi colpi di arma da fuoco si è verificata in via Benedetto d'Acquisto, davanti a un pub del centro, poco dopo l'una della notte, a pochi metri dalla piazza del duomo, sotto gli occhi esterrefatti di un centinaio di testimoni. Le strade diin questi giorni, infatti, sono frequentatissime fino a tarda sera per via della festa del Santissimo Crocifisso.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Rissa a Monreale, spari tra la folla: morti tre giovani. Due feriti, uno è minorenne - Roma, 27 aprile 2025 – Ci sarebbe una rissa scoppiata per futili motivi tra due gruppi di giovani all’origine della sparatoria avvenuta ieri sera a Monreale, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo: due giovani sono morti Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, mentre altri tre sono rimasti feriti: hanno 26 anni, 33 anni e 16 anni. Uno dei feriti sarebbe in gravissime condizioni. 🔗quotidiano.net

Rissa tra giovani a Monreale, spari tra la folla: morti due ragazzi, altri tre feriti. Uno è minorenne - Roma, 27 aprile 2025 – Ci sarebbe una rissa scoppiata per futili motivi tra due gruppi di giovani all’origine della sparatoria avvenuta ieri sera a Monreale, in provincia di Palermo. Il bilancio è pesantissimo: due giovani sono morti Salvatore Turdo di 23 anni e Massimo Pirozzo di 26, mentre altri tre sono rimasti feriti: hanno 26 anni, 33 anni e 16 anni. Uno dei feriti sarebbe in gravissime condizioni. 🔗quotidiano.net

Rissa in piazza tra giovani, in quattro vanno a processo - Quattro ragazzi di Cava de’ Tirreni sono finiti a giudizio con l’accusa di rissa. L’episodio risale al mese di gennaio del 2022, avvenuto lungo Corso Umberto I, nei pressi di un noto locale della movida. I fatti I quattro, di età compresa tra i 19 e i 22 anni, furono individuati dalle forze... 🔗salernotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Rissa tra giovani a Monreale, spari tra la folla: morti due ragazzi, altri tre feriti. Uno è minorenne; Spari dopo la lite in strada, due ragazzi uccisi a Monreale; Monreale, rissa tra giovani sfocia in una sparatoria: due morti e tre feriti gravi; Spari in piazza a Monreale, tre ragazzi morti e altri due feriti dopo una lite tra la folla nel Palermitano. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Monreale, spari in piazza dopo una rissa tra giovani. Si aggrava il bilancio: tre morti - Sale a tre il bilancio dei ragazzi morti nella sparatoria avvenuta nella notte a Monreale, comune della provincia di Palermo. È morto anche uno dei tre feriti, un ventiseienne, che era stato ricoverat ... 🔗msn.com

Rissa tra giovani a Monreale, spari tra la folla: morti due ragazzi, altri tre feriti. Uno è minorenne - Tutto sarebbe sorto all’uscita da una pizzeria dopo una lite per futili motivi. Uno degli aggressori ha iniziato a sparare davanti a centinaia di persone ... 🔗quotidiano.net

Scene da far west nella notte a Monreale, spari in strada davanti a un pub: morti due giovani - In questi giorni a Monreale si celebra la festa del Santissimo Crocifisso e le strade sono piene di gente fino a tardi: la sparatoria è avvenuta intorno all'1 davanti a decine di persone ... 🔗dire.it