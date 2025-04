Como sfida il Genoa | obiettivo quarta vittoria consecutiva in campionato

Contro il Genoa alle 12,30, al Sinigaglia, il Como proverà ad infilare la quarta vittoria consecutiva in campionato, che in serie A, aveva realizzato solo una volta, nella stagione 1951 1952. "Proveremo a fare la storia - dice Fabregas - per il momento tre vittorie di seguito sono il miglior nostro risultato, di quest'anno, sinonimo di una squadra in crescita, che lavora sempre e vuole dare il meglio. Il decimo posto può essere un obbiettivo, ma non è vero che regalerò una vacanza come lo scorso anno a tutta la rosa, in caso di decimo posto". Per il tecnico spagnolo, questa è una gara difficile: dovrà fare a meno di Diao, Sergi e Dossena (fuori per tutta la stagione) e avrà Perrone squalificato. Il Como dovrà per forza rinunciare al 4-3-3 e tornare al 4-2-3-1 di inizio stagione, con l'arretramento di Da Cunha in mediana, di fianco a Caqueret, al posto di Perrone.

