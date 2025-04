Il calcio ritorna in Italia dopo il funerale di Papa Francesco … con l’Inter pensando a Barcellona

Il calcio ritorna dopo sabato senza calcio in Italia come segno di rispetto per Il funerale di Papa Francesco. Né il Traa cui è stata offerta la possibilità di giocare ieri alle 20:45Tutto verrà giocato questa domenica (sette partite) . o lunedì (tre). Ma la cosa principale sarà oggi alla chiusura della settimana spettacolare del calcio Italiano con tutti i grandi di Liza.l'Inter giocherà finalmente alle 15:00, ricevendo Roma al Giuseppe Meazza . e con un occhio a Montjuíc. Recupero di feriti (Dumfries e Zielinski) e alla ricerca di ferite dopo la dura eliminazione contro il Milan.I Napoli chiuderanno la giornata nel suo stadio, contro il Torino. Costretto a vincere, come l'Inter, per mantenere il capo nella lotta per lo "Scudetto".

