Fdi all' attacco di Etra Soranzo | Serve una gestione più vicina ai cittadini più trasparente ed efficiente

Etra: meno aumenti, più servizi”: parte la campagna informativa e la raccolta firme promossa da Fratelli d’Italia nel territorio padovano. Una campagna non solo mediatica ma fatta di raccolta firme e iniziative nei comuni. Una presa di posizione forte e chiara in cui il partito della Meloni si. Padovaoggi.it - Fdi all'attacco di Etra, Soranzo: «Serve una gestione più vicina ai cittadini, più trasparente ed efficiente» Leggi su Padovaoggi.it : meno aumenti, più servizi”: parte la campagna informativa e la raccolta firme promossa da Fratelli d’Italia nel territorio padovano. Una campagna non solo mediatica ma fatta di raccolta firme e iniziative nei comuni. Una presa di posizione forte e chiara in cui il partito della Meloni si.

Commissione Covid, la verità brucia a Pd e M5S. Attacco di FdI: “La gestione di Conte è stata disastrosa” - La Commissione d’inchiesta sulla pandemia da Covid-19 sta portando alla luce alcuni particolari sconcertanti sulla gestione dell’emergenza sanitaria che si è conclusa nell’anno 2022. Aspetti su cui si fa acceso il confronto tra maggioranza e opposizione, come accaduto ieri, quando la sinistra e i grillini hanno accusato il centrodestra di voler sollevare polveroni. La reazione del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, è stata categorica: “Evidentemente il Pd e il M5s hanno ancora nostalgia del periodo più buio che abbiamo conosciuto di recente in Italia per la ... 🔗secoloditalia.it

Etra replica all'attacco dei sindaci: «Non c'erano neanche in assemblea, le nostre tariffe sono tra le più basse» - Etra replica ai sindaci di Cadoneghe e Limena dopo l’assemblea per l'approvazione del budget 2025. Il Comitato di coordinamento, composto dai sindaci soci, aveva approvato (con 42 voti favorevoli, 2 astenuti ed 1 contrario) il budget 2025: «Il Comune di Cadoneghe ha fatto una serie di... 🔗padovaoggi.it

Dl Spazio, referente di Musk all'attacco: "Intesa col Pd? Amici di FdI evitate di chiamarci" - Si accende la discussione sul dl Spazio che sta terminando il suo inter in Commissione e a breve verrà mandato alla Camera per la discussione 🔗ilgiornale.it

Attacco a Etra: «Sta distruggendo un territorio e costruendo un fallimento» - Il leader di Fratelli d'Italia in Provincia Luigi Sabatino contesta aspramente l'ente riferendo di tariffe alle stelle e servizi al minimo storico. FdI chiede di fatto la diminuzione di tutte le tarif ... 🔗padovaoggi.it

Spaccatura in FdI, Auteri attacca (“c’è malessere”) e Cavallaro replica (“bisogna saper perdere”) - Con il deputato regionale al momento autosospeso che parte all’attacco del vicepresidente della commissione Bilancio della Camera. “Dal congresso FdI emerge un malessere evidente, serve rispetto per ... 🔗siracusaoggi.it