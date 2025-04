Lo Sportello salute Viterbo entra nell' elenco nazionale | è il primo nel Lazio

Sportello salute di Viterbo è stato ufficialmente inserito nell’elenco nazionale degli Sportelli salute, diventando ad oggi l’unico presidio riconosciuto nella regione Lazio. Un importante traguardo per il territorio viterbese, che si affianca così a una rete di servizi nati per migliorare. Viterbotoday.it - Lo Sportello salute Viterbo entra nell'elenco nazionale: è il primo nel Lazio Leggi su Viterbotoday.it Lodiè stato ufficialmente inseritodegli Sportelli, diventando ad oggi l’unico presidio riconosciutoa regione. Un importante traguardo per il territorio viterbese, che si affianca così a una rete di servizi nati per migliorare.

Se ne parla anche su altri siti

Tilli: «Mennea si lavava pancera e maglia della salute. “Pietro, se entra una ragazza?” “Dille che sei con tuo nonno”» - L’ex velocista Stefano Tilli ha raccontato aneddoti su Pietro Mennea e gli atleti di oggi in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tilli: «Mennea era un fratello maggiore e un metodico» Da ragazzo, era veloce o no? «Avevo 17 anni, ho iniziato tardi. Ho fatto le prime esperienze scattando in una palestra di volley. Mi allenavo due volte alla settimana con Fabrizio Lepore. In un paio d’anni, trasferendomi alla Farnesina, ho vinto i Tricolori junior dei 60 indoor con 6”92». 🔗ilnapolista.it

"Emporio della Salute" e "Sportello sociosanitario", sancito l'affidamento biennale per i due progetti - Sono stati individuati i due enti partner che si occuperanno di realizzare azioni di contrasto alla grave marginalità adulta, nell’ambito dell’assistenza socio-sanitaria e farmacologica. L’avviso, che era finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla... 🔗baritoday.it

Da Viterbo a San Pietro per pregare per la salute di papa Francesco - Migliaia di fedeli si sono radunati in piazza San Pietro per partecipare agli eventi del Giubileo. Questa mattina, sabato 15 febbraio, tra i circa 5mila pellegrini, molti sono partiti proprio da Viterbo, unendosi ai gruppi provenienti da Parma e Benevento per vivere questa importante occasione di... 🔗viterbotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Uno sportello della salute per aiutare chi ha bisogno di visite mediche urgenti. Ed è gratis; “Sanità pubblica, liste d’attesa troppe lunghe, per chi ha bisogno chiami lo Sportello salute”; Lo Sportello di Orientamento al Lavoro della Diocesi di Viterbo: un ponte tra giovani e opportunità; 'Ristorazione scolastica ed ospedaliera - Come predisporre i menù', webinar gratuito il 26 marzo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Complesso Ospedaliero "Belcolle" - Viterbo - Servizi Supplementari: bar, giornalaio, mensa, distributori automatici di bevande e snack, sportello bancomat ... che comprende la sede centrale di Viterbo e i centri diurni di Civita Castellana ... 🔗corriere.it

Sportello salute, cento richieste dai cittadini - Cento persone, in un solo mese, si sono rivolte allo Sportello Salute per problematiche legate alle prenotazioni sanitarie presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP). È questo il bilancio ... 🔗msn.com