Sassuolo trionfa nei derby regionali | sei vittorie su sei in Serie B

Sassuolo Sei vittorie su sei, un percorso netto di soli successi: nei meandri della stagione trionfale del Sassuolo, c'è anche il cappotto ottenuto nei derby regionali, sequenza aperta all'andata e chiusa al ritorno, venerdì, dalla doppia sfida contro il Cesena. In mezzo, quelle con Reggiana e Modena: in tutti i casi, l'esito è stato lo stesso, vale a dire la vittoria per la squadra di Grosso, che da questi incontri ha messo in cascina 18 dei suoi 78 punti complessivi sinora.Ora, va necessariamente detto che si tratta di derby peculiari, anche per la particolarità del Sassuolo rispetto a tutte e tre le avversarie, e peraltro ben distinti in termini di rivalità e animosità; tuttavia non è questo il punto, non la storia sociale – l'essere in provincia di Modena, il fatto di giocare a Reggio, trovarsi nella stessa regione del Cesena – e l'attualità di queste sfide, ma il mero dato dei risultati che, anche negli scontri diretti, e non solo a livello di classifica, conferma la superiorità dei neroverdi.

