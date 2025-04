C’è stata già una rissa nel dietro le quinte de L’Isola dei Famosi un post rivela uno dei coinvolti? – FOTO

coinvolti nella presunta lite a L'Isola dei FamosiL'articolo C’è stata già una rissa nel dietro le quinte de L’Isola dei Famosi, un post rivela uno dei coinvolti? – FOTO proviene da Novella 2000. Novella2000.it - C’è stata già una rissa nel dietro le quinte de L’Isola dei Famosi, un post rivela uno dei coinvolti? – FOTO Leggi su Novella2000.it Stando alle ultime indiscrezioni sarebbe Angelo Famao uno dei naufraghinella presunta lite a L'Isola deiL'articolo C’ègià unanellededei, ununo dei? –proviene da Novella 2000.

Su questo argomento da altre fonti

Rissa in strada tra 40 bengalesi a Mestre, dietro la faida delle moschee: un gruppo non avrebbe gradito l'apertura di un nuovo centro - MESTRE - In strada si sono ritrovati in una quarantina, inizialmente - sembra - per chiarire delle questioni irrisolte tra i due gruppi di Mestre e Marghera, ma poi finendo per urlarsi dietro e... 🔗ilgazzettino.it

UeD, Tina e Isabella rissa sfiorata: svelato cos’è successo dietro le quinte - Scontro accesissimo tra Tina Cipollari e Isabella a Uomini e Donne. La dama, nuovo volto di questa edizione del dating show di Maria De Filippi, si è seduta al centro studio di fronte al cavaliere con cui ha appena avviato la conoscenza. L’opinionista non ha perso tempo e ha nuovamente esposto la sua opinione negativa sul suo conto. Tra le due sono volate parole forti, con Tina che non ha trattenuto il suo disappunto durante la puntata in onda martedì 8 aprile 2025. 🔗latuafonte.com

Isola dei Famosi 2025, rissa sfiorata nel dietro le quinte: cosa è successo - Non ha ancora avuto inizio L’Isola dei Famosi, che però sta prendendo forma nella sua nuova veste (la terza in pochi anni). Dopo il flop de La Talpa e la mancata scintilla (per ora) tra il pubblico e The Couple, Mediaset torna a puntare con forza sui naufraghi ma qualcosa è già andato storto. L’Isola dei Famosi, lite tra Vip Pier Slvio Berlusconi mira a dei reality con concorrenti che sappiano mantenere un certo decoro. 🔗dilei.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Palio in tribunale, le difese tutelano la Festa: Rispettiamo il codice penale. Ma non c’è stata alcuna rissa; Cosa c’è veramente dietro la lite tra Trump e Zelensky; IL VIDEO | Rissa e coltellate in zona pub: il vertice in Prefettura; Rissa alla Camera sull'Autonomia: colpito il deputato Donno che finisce a terra. Il video integrale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Implode nella rissa la destra populista di Reform, il partito di Farage. E dietro c’è la mano di Musk - Il partito di Nigel Farage, Reform, sta implodendo: e dietro si intravede la ... siano sempre finite in rissa: il che conferma la teoria che c’è un «tetto» oltre il quale Farage non riesce ... 🔗msn.com