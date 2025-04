Con chi si è messa Il gossip su Shaila Gatta dopo il Grande Fratello spiazza il pubblico

Grande Fratello, Shaila Gatta sembra aver definitivamente voltato pagina. La fine della relazione con Lorenzo Spolverato, maturata in diretta sotto gli occhi di milioni di spettatori, aveva lasciato tutti senza parole. In un primo momento, le accuse di Shaila nei confronti del modello erano state particolarmente dure, ma con il passare dei giorni il clima tra i due si sarebbe addolcito.dopo numerosi tentativi di contatto, una lunga videochiamata di circa quattro ore avrebbe permesso a entrambi di chiarirsi, scambiandosi scuse sincere e ponendo fine al loro rapporto in maniera civile. Nonostante l’apparente serenità ritrovata, Lorenzo Spolverato sembrerebbe non aver ancora smesso di sperare in un riavvicinamento. Leggi su Caffeinamagazine.it A distanza di circa tre settimane dalla clamorosa rottura avvenuta durante la finale delsembra aver definitivamente voltato pagina. La fine della relazione con Lorenzo Spolverato, maturata in diretta sotto gli occhi di milioni di spettatori, aveva lasciato tutti senza parole. In un primo momento, le accuse dinei confronti del modello erano state particolarmente dure, ma con il passare dei giorni il clima tra i due si sarebbe addolcito.numerosi tentativi di contatto, una lunga videochiamata di circa quattro ore avrebbe permesso a entrambi di chiarirsi, scambiandosi scuse sincere e ponendo fine al loro rapporto in maniera civile. Nonostante l’apparente serenità ritrovata, Lorenzo Spolverato sembrerebbe non aver ancora smesso di sperare in un riavvicinamento.

Approfondimenti da altre fonti

Shaila Gatta rompe il silenzio dopo i gossip post GF: verità su Lorenzo e come sta - Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello, Shaila Gatta è stata al centro di critiche e pettegolezzi. In questi giorni, infatti, sono numerose le notizie che sono trapelate sul suo conto, specie in relazione a come abbia preso l’uscita dalla casa del GF. Ma non solo. Ad accendere le polemiche sono stati anche alcuni gossip inerenti un possibile allontanamento da Lorenzo Spolverato, a favore di un suo ex fidanzato. 🔗tutto.tv

Shaila Gatta rosica per la finale del GF: “Messa in ombra da Lorenzo, la coppia mi ha sfavorita” - Lorenzo Spolverato sta ostacolando il percorso di Shaila Gatta al GF? Cosa pensa lei Shaila Gatta è rimasta spesso nell’ombra di Lorenzo? La gieffina si sfoga al Grande Fratello È tempo di riflessioni per Shaila Gatta al Grande Fratello, il fatto di non essere stata eletta terza finalista del reality l’ha delusa e l’ha spinta a pensare al suo percorso. La gieffina ha capito di aver dato troppo spazio alla sua relazione con Lorenzo Spolverato, rimanendo però spesso nella sua ombra. 🔗bollicinevip.com

Grande Fratello, parla il manager di Shaila Gatta: scoperta shock su Lorenzo - La storia tra Shaila Gatta e Lorenzo, conosciuti come gli Shailenzo, continua a tenere banco dopo il Grande Fratello nel mondo del gossip. A infiammare ulteriormente la curiosità dei fan è stata Deianira Marzano, che durante un’intervista radiofonica a Non Succederà Più ha svelato nuovi dettagli e retroscena. Dalle parole del manager di Shaila fino a teorie su possibili segreti del passato di Lorenzo, la vicenda sembra tutt’altro che chiusa. 🔗anticipazionitv.it

Su questo argomento da altre fonti

Grande Fratello, Shaila se la prende (finalmente!) con Lorenzo: Mi ha messa in ombra. Rosico per la finale; Grande Fratello, Shaila scoppia in lacrime: Messa al rogo, poi il duro sfogo su Javier: Ha il diavolo dentro; Grande Fratello, Javier Martinez mette nei guai Shaila Gatta e svela il suo inganno!; Shaila Gatta sbotta al GF durante la pubblicità: Mi sento messa al rogo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Shaila Gatta incontrerà i fan il 18 maggio, Marzano: 'Porta la collana dell'ex? Non penso' - L'ex gieffina si prepara al raduno dei fan a Giugliano del 18 maggio, mentre Deianira Marzano tende a escludere che indossi la collana dell'ex Monaco ... 🔗it.blastingnews.com

Shaila Gatta è tornata con l’ex Salvatore Monaco? Tutti gli indizi notati dai fan/ La reazione di Lorenzo - Shaila Gatta ha voltato pagina dopo la fine della storia con Lorenzo Spolverato? Il presunto ritorno di fiamma con l'ex flirt Salvatore Monaco ... 🔗ilsussidiario.net

Shaila Gatta sogna di tornare in un noto programma dopo il Grande Fratello, ecco quale - Shaila Gatta, dopo il Grande Fratello, sogna il ritorno ad Amici come ballerina professionista. Ecco le sue parole che emozionano i fan ... 🔗mondotv24.it