Il nuovo centro sportivo della Ssc Napoli sarà a Qualiano

Qualiano per il nuovo centro sportivo del Napoli. Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis sembra abbia scelto Qualiano come zona . L'articolo Il nuovo centro sportivo della Ssc Napoli sarà a Qualiano proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Il nuovo centro sportivo della Ssc Napoli sarà a Qualiano Leggi su Forzazzurri.net De Laurentiis ha sceltoper ildel. Il patron delAurelio De Laurentiis sembra abbia sceltocome zona . L'articolo IlSscproviene da ForzAzzurri.net.

