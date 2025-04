Amicizia riscatto e football americano in un libro | Andrea da allenatore a scrittore

Con lo sport della palla ovale che finisce inevitabilmente per 'contaminare' le pagine del romanzo, rivolto in particolare ai giovani, a chi cerca la propria dimensione nel mondo e a chi è costretto ad affrontare un periodo.

Il paradosso di Zirkzee: ha il fisico di un giocatore di football americano ma fatica a proteggere palla (Times) - Il Times cerca di decifrare Joshua Zirkzee. A Bologna ha fatto faville, il Manchester United lo ha preso, pagandolo pure parecchio, credendo di aver trovato un goleador. La realtà però è un’altra. Il risultato è che i primi “nove mesi di Zirkzee all’Old Trafford sono stati una specie di montagna russa“. “È passato dall’apice del gol al debutto contro il Fulham ad agosto al basso di essere stato fischiato da una piccola parte dei tifosi dello United nella sconfitta contro il Newcastle United quattro mesi dopo”. 🔗ilnapolista.it

Football americano. Carpanelli Warriors, pesante ko con i Rhinos - Niente da fare. La parola vittoria, per i Carpanelli Warriors allenati da Samuele Rigato, resta un tabù. Dopo il filotto di sconfitte del 2024 – che aveva portato alla retrocessione, prima che la federazione non rivedesse la formula del torneo – la squadra di Rigato riparte con un ko. Allo storico impianto Vigorelli di Milano finisce 38-0 contro i Rhinos. Fatale, in particolare, la seconda frazione nella quale i Guerrieri riportano un parziale, in negativo, di 24-0. 🔗sport.quotidiano.net

Football americano, prosegue la corsa dei Guelfi Firenze, rispondono i Giaguari Torino - Sono andati in scena gli incontri della quarta settimana della IFL – Italian Football League 2025. Prosegue in vetta il dominio dei Guelfi Firenze che passano in casa delle Aquile Ferrara in un match nel quale le difese hanno latitato con 77 punti complessivi. Vittoria anche per i Giaguari Torino che stendono 31-7 gli Skorpions Varese, quindi i Dolphins Ancona non lasciano scampo ai Rhinos Milano a domicilio con un secco 28-9. 🔗oasport.it

