Civitanova-Recanatese | Sfida Cruciale per la Salvezza in Serie D

Civitanova vale, senza girarsi troppo attorno, quasi una stagione. Per i padroni di casa ed anche, ovviamente, per la Recanatese che proverà in tutti i modi a coronare gli sforzi che sta facendo da inizio novembre, con l'avvio della gestione-Bilò, per guadagnare il sospiratissimo approdo della Salvezza, spesso toccato con mano ma non ancora concretizzato. Per tutta una Serie di motivazioni, solo una vittoria potrebbe garantire la tranquillità ed evitare così sia di affidarsi a calcoli incerti ed insidiosissimi sia che l'ultima gara di stagione regolare contro il Termoli diventi l'ennesimo spareggio, con tutti i rischi del caso. Quello dei tre punti, dunque, deve essere l'obiettivo e se proprio dovrà essere rivisto lo si farà solo a partita in corso ed in caso di contingenze negative.

