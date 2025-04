Non solo arte a Firenze si mangia pure un buon gelato Le migliori gelaterie di Firenze

arte, monumenti, artigiani: quanto di più ci invidiano al mondo è concentrato in questa città. Ma dove fermarsi per una pausa rinfrescante? Ecco le migliori gelaterie a Firenze. Gamberorosso.it - Non solo arte, a Firenze si mangia pure un buon gelato. Le migliori gelaterie di Firenze Leggi su Gamberorosso.it , monumenti, artigiani: quanto di più ci invidiano al mondo è concentrato in questa città. Ma dove fermarsi per una pausa rinfrescante? Ecco le

Ne parlano su altre fonti

Firenze, tornano i Percorsi d'arte alla Galleria dell'Accademia - Firenze, 6 febbraio 2025 - Tornano i “Percorsi d'arte” alla Galleria dell'Accademia. Otto appuntamenti, in italiano e inglese, da martedì 11 febbraio a sabato 8 marzo, su due turni di visita alle 11.00 e alle 17.00, alla scoperta della storia e delle collezioni del museo fiorentino. Uno speciale percorso di visita che porterà a scoprire le vicende conservative, i significati e le molteplici vie attraverso cui le opere d'arte della Galleria dell'Accademia sono giunte nel Museo. 🔗lanazione.it

Firenze in Arte: l’artigianato protagonista in piazza del Carmine - Firenze, 28 marzo 2025 - Domani, nel cuore dell’Oltrarno, culla storica dell’artigianato fiorentino, prende il via "Firenze in Arte", la mostra mercato che celebra il saper fare e la creatività della tradizione artigiana. L’evento, organizzato da Cna Firenze Metropolitana con Associazione Garbo Firenze e in collaborazione con Quartiere 1, si inserisce nel ricco cartellone della Settimana del Fiorentino, la rassegna promossa dal Comune di Firenze per valorizzare le tradizioni cittadine attraverso un programma di appuntamenti dedicati alla cultura e ai costumi e fa parte anche del calendario ... 🔗lanazione.it

Firenze, un viaggio nell’arte di Franco Zeffirelli - Firenze, 12 marzo 2025 - Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e della scenografia. È quello che si terrà venerdì 14 marzo alle ore 15:30. L’Accademia delle Arti e del Disegno ha infatti organizzato in questo giorno un incontro speciale presso la Fondazione Franco Zeffirelli, in Piazza San Firenze. L’evento prevede una conversazione e una visita guidata al museo dedicato al grande regista e scenografo fiorentino, un luogo straordinario che raccoglie bozzetti, costumi e testimonianze della sua carriera. 🔗lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Le migliori gelaterie a Firenze; I migliori ristoranti di Firenze; Guida gastronomica a Firenze: un giro nella città del Rinascimento tra osterie e nuovi indirizzi; Mangiare e bere in hotel: cinque nuove aperture da non perdere a Firenze. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne