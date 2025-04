A Mazara del Vallo due giovani cadono dal tetto di un casolare un 14enne è morto e un 13enne è gravissimo

Mazara del Vallo, hanno fatto un volo di una decina di metri Notizie.virgilio.it - A Mazara del Vallo due giovani cadono dal tetto di un casolare, un 14enne è morto e un 13enne è gravissimo Leggi su Notizie.virgilio.it I ragazzi si trovavano in un edificio all'interno di un'azienda vinicola abbandonata adel, hanno fatto un volo di una decina di metri

Mazara del Vallo, due ragazzini precipitano da un tetto di un casolare: uno è morto, l’amico è gravissimo - Palermo, 26 apriole 2025 - Tragedia a Mazara del Vallo, due ragazzini sono precipitati dal tetto di un casolare abbandonato: un 14enne è morto mentre l'amico di 13 anni è gravissimo. I due ragazzini sono caduti da un'altezza di circa 20 metri da un edificio che si trova nel lungomare San Vito, nei pressi del Mahara Hotel. Il giovane sopravvissuto è stato ricoverato in ospedale in condizioni definite gravissime. 🔗quotidiano.net

