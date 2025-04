Venezia Milan streaming e diretta tv | dove vedere la partita di Serie A

Venezia Milan streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

Venezia Milan streaming TV – Oggi, domenica 27 aprile 2025, alle ore 12,30 Venezia e Milan scendono in campo allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia, partita valida per la 34esima giornata della Serie A 2024-2025. dove vedere Venezia Milan in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Venezia e Milan sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d'inizio di Venezia Milan è in programma per le ore 12,30 di oggi, domenica 27 aprile 2025.

