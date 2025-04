Okafor 36 minuti in tre mesi Al Torino segnò alla prima giornata con la maglia del Milan Corsport

Okafor, 36 minuti in tre mesi. Al Torino segnò alla prima giornata, con la maglia del Milan (Corsport)A Monza ha giocato Spinazzola nel tridente, mentre oggi Conte ha deciso di cambiare sistema e di rilanciare la formula con le due punte: Lukaku e Raspadori.Okafor mai.L’assenza di Neres, oltre all’emergenza infinita, hanno indotto l’allenatore a rimodellare e trasformare la squadra adottando una soluzione o l’altra. Ma non quella che teoricamente sarebbe la consequenziale: Noah Okafor, in un solo concetto l’uomo che a febbraio è stato ingaggiato in prestito dal Milan dopo la cessione di Kvara ma anche un esterno sinistro offensivo come Khvicha e David.Il suo impiego è stato davvero molto ridotto: 4 presenze in corsa su 12 partite, per un totale di 36 minuti. Titolare: mai.Una parabola mai decollata e finita, per il momento, nelle acque della laguna di Venezia: la sua ultima apparizione è datata 16 marzo, nella parte finale del secondo tempo. Ilnapolista.it - Okafor, 36 minuti in tre mesi. Al Torino segnò alla prima giornata, con la maglia del Milan (Corsport) Leggi su Ilnapolista.it , 36in tre. Al, con ladel)A Monza ha giocato Spinazzola nel tridente, mentre oggi Conte ha deciso di cambiare sistema e di rilanciare la formula con le due punte: Lukaku e Raspadori.mai.L’assenza di Neres, oltre all’emergenza infinita, hanno indotto l’allenatore a rimodellare e trasformare la squadra adottando una soluzione o l’altra. Ma non quella che teoricamente sarebbe la consequenziale: Noah, in un solo concetto l’uomo che a febbraio è stato ingaggiato in prestito daldopo la cessione di Kvara ma anche un esterno sinistro offensivo come Khvicha e David.Il suo impiego è stato davvero molto ridotto: 4 presenze in corsa su 12 partite, per un totale di 36. Titolare: mai.Una parabola mai decollata e finita, per il momento, nelle acque della laguna di Venezia: la sua ultima apparizione è datata 16 marzo, nella parte finale del secondo tempo.

