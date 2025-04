Conclave la parola della settimana e del prossimo mese

Conclave, di epoca trecentesca, oltre all’assemblea dei cardinali incaricati di eleggere in seduta plenaria un nuovo pontefice (riunirsi in Conclave), si può indicare il luogo stesso (entrare in Conclave) in cui i porporati vengono isolati dal mondo perché scelgano il prelato cui affidare il ruolo di capo supremo della Chiesa cattolica. Il latino omonimo della voce italiana, composto da cum e clavis (“chiave”), e dunque da intendersi “(stanza) che si può chiudere a chiave”, era stato adoperato per la prima volta nella sua accezione religiosa da papa Onorio III (1216).Un Conclave non è però solo quello destinato all’elezione di un papa fra i papabili, i membri del Sacro Collegio cardinalizio che abbiano maggiori possibilità di sedere sul soglio di Pietro, o di chiunque altro aspiri a una nomina, a un’investitura, a un ruolo, ecc. Liberoquotidiano.it - Conclave, la parola della settimana (e del prossimo mese) Leggi su Liberoquotidiano.it Col termine, di epoca trecentesca, oltre all’assemblea dei cardinali incaricati di eleggere in seduta plenaria un nuovo pontefice (riunirsi in), si può indicare il luogo stesso (entrare in) in cui i porporati vengono isolati dal mondo perché scelgano il prelato cui affidare il ruolo di capo supremoChiesa cattolica. Il latino omonimovoce italiana, composto da cum e clavis (“chiave”), e dunque da intendersi “(stanza) che si può chiudere a chiave”, era stato adoperato per la prima volta nella sua accezione religiosa da papa Onorio III (1216).Unnon è però solo quello destinato all’elezione di un papa fra i papabili, i membri del Sacro Collegio cardinalizio che abbiano maggiori possibilità di sedere sul soglio di Pietro, o di chiunque altro aspiri a una nomina, a un’investitura, a un ruolo, ecc.

