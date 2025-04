Monreale notte di sangue | sparatoria dopo una rissa tre morti

Monreale, 27 aprile 2025 – notte di violenza a Monreale, in provincia di Palermo. Una rissa scoppiata in strada, nei pressi del celebre Duomo, si è trasformata in una vera tragedia: tre persone sono morte ( due ragazzi di 26 anni e uno di 24) e due sono rimaste ferite.Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una lite per motivi ancora da chiarire. Il diverbio è rapidamente degenerato in una violenta rissa, fino a quando uno dei presenti ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, seminando il panico tra la gente.Le vittime: giovani stroncati dai colpi di pistolaDue dei ragazzi coinvolti, rispettivamente di 24 e 26 anni, sono morti sul colpo, falciati dai proiettili sparati a bruciapelo. Un terzo giovane, ferito gravemente, ha appena 16 anni ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Leggi su Cdn.ilfaroonline.it , 27 aprile 2025 –di violenza a, in provincia di Palermo. Unascoppiata in strada, nei pressi del celebre Duomo, si è trasformata in una vera tragedia: tre persone sono morte ( due ragazzi di 26 anni e uno di 24) e due sono rimaste ferite.Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una lite per motivi ancora da chiarire. Il diverbio è rapidamente degenerato in una violenta, fino a quando uno dei presenti ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco, seminando il panico tra la gente.Le vittime: giovani stroncati dai colpi di pistolaDue dei ragazzi coinvolti, rispettivamente di 24 e 26 anni, sonosul colpo, falciati dai proiettili sparati a bruciapelo. Un terzo giovane, ferito gravemente, ha appena 16 anni ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

