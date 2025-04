Frattesi per il difensore dell’Italia | Inzaghi stravede per lui

Frattesi. Inzaghi pronto ad accogliere il nuovo pilastro difensivoFrattesi per il difensore dell’Italia: Inzaghi stravede per lui (Foto: Ansa) – serieanews.comC’è aria di cambiamento dalle parti di Appiano Gentile, e non è solo quella frizzantina della primavera lombarda. L’Inter guarda avanti, con una stagione ancora tutta da scrivere tra scudetto e Champions League, ma con una piccola parte di sé già proiettata al futuro.Simone Inzaghi e i suoi ragazzi hanno lasciato per strada la Coppa Italia, è vero, ma il piatto forte deve ancora arrivare. In ballo ci sono le due competizioni più importanti, tre se ci mettiamo il Mondiale per Club: se arrivassero tutte sarebbe comunque un trionfo, ma lo sarebbe già anche solo se ne arrivasse una sola. Serieanews.com - Frattesi per il difensore dell’Italia: Inzaghi stravede per lui Leggi su Serieanews.com San Siro si prepara per Inter-Roma, intanto in casa Inter tiene banco il mercato: nel mirino c’è un pupillo dell’allenatore: possibile uno scambio conpronto ad accogliere il nuovo pilastro difensivoper ilper lui (Foto: Ansa) – serieanews.comC’è aria di cambiamento dalle parti di Appiano Gentile, e non è solo quella frizzantina della primavera lombarda. L’Inter guarda avanti, con una stagione ancora tutta da scrivere tra scudetto e Champions League, ma con una piccola parte di sé già proiettata al futuro.Simonee i suoi ragazzi hanno lasciato per strada la Coppa Italia, è vero, ma il piatto forte deve ancora arrivare. In ballo ci sono le due competizioni più importanti, tre se ci mettiamo il Mondiale per Club: se arrivassero tutte sarebbe comunque un trionfo, ma lo sarebbe già anche solo se ne arrivasse una sola.

Se ne parla anche su altri siti

Germania Italia, i quotidiani promuovono Frattesi. Buona partita per il centrocampista dell’Inter. Le pagelle - di RedazioneGermania Italia, i quotidiani promuovono Frattesi! Buona partita per il centrocampista dell’Inter. Le pagelle dopo la gara di Nations League Pareggio col retrogusto amaro per l’Italia di Spalletti, risultato che non basta per proseguire il cammino in Nations League. La gara con la Germania al Westfalenstadion ha visto infatti nei primi 45 minuti una totale assenza della Nazionale Italiana che è stata in balia delle azioni dei tedeschi. 🔗internews24.com

Gatti sostituito ad inizio ripresa: fuori il difensore della Juve dopo il primo tempo horror dell’Italia. La scelta del CT Spalletti - di Redazione JuventusNews24Gatti sostituito subito: fuori il difensore della Juve dopo il primo tempo di Germania-Italia. La scelta di Spalletti Dura un tempo la partita di Federico Gatti. Il difensore della Juventus è stato sostituito da Luciano Spalletti dopo il primo tempo di Germania Italia, con gli Azzurri sotto di 3 gol. Il centrale bianconero, schierato nel 3-5-2 di Spalletti, è stato ammonito ed ha sofferto tremendamente, come tutta l’Italia, la qualità della Germania di Nagelsmann. 🔗juventusnews24.com

Italia Germania, i quotidiani bocciano Bastoni! Bruttissima serata per il difensore dell’Inter. Le pagelle - di RedazioneItalia Germania, i quotidiani bocciano Bastoni! Bruttissima serata per il difensore dell’Inter. Le pagelle dopo la gara di Nations League Sconfitta amara per l’Italia di Luciano Spalletti, che nell’andata dei quarti di Nations League, va in vantaggio nel primo tempo e poi si fa rimontare dalla Germania di Nagelsmann che porta a casa la gara con il risultato di 1-2. Serata storta per il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, in campo per 90 minuti, protagonista in negativo su i due gol dei tedeschi. 🔗internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Come cambia il futuro di Frattesi e nuovo difensore: le mosse dell’Inter | CM.IT; Rosa dell'Inter 2024/25: età, nazionalità, stipendi e dettagli su tutti i giocatori; Italia, i giocatori che hanno fatto doppietta in Nazionale: Di Lorenzo è il 20° dal 2014; Le ultime di formazione: Italia con Ricci e Buongiorno, ballottaggio Maldini-Frattesi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Inter, Frattesi lascia in estate? Decisione presa sul centrocampista dal club nerazzurro - Frattesi verso l’addio all’Inter la prossima estate: il centrocampista prepara i saluti alla squadra di Simone Inzaghi Calciomercato.com ha fatto il punto su Frattesi Inter, il centrocampista nerazzur ... 🔗calcionews24.com

Frattesi, Gatti e Raspadori: l’incredibile intreccio che potrebbe sconvolgere il calcio italiano - Tra malumori, offerte a sorpresa e scenari di mercato inattesi, una clamorosa operazione potrebbe presto coinvolgere tre big. Da qualche tempo nel calcio è entrata nell’uso comune l’espressione “mal d ... 🔗msn.com

Dalla Roma a... Roma? Per Frattesi è incrocio tra scudetto e mercato - Cercato dai giallorossi a gennaio, potrebbe partire in estate. Ma oggi deve dare un segnale a Inzaghi e alla squadra ... 🔗msn.com