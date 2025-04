Quante volte a settimana bisognerebbe fare sesso per allontanare la depressione? Non così tante Lo rivela lo studio dell’Università di Shantou

sesso fa bene (e non è certo un mistero). Adesso, però, gli esperti hanno reso noto il “numero magico” di rapporti settimanali necessari per ridurre il rischio di depressione. L’analisi – svolta dagli studiosi della Facoltà di Medicina dell’Università di Shantou (Cina) – ha rilevato una marcata correlazione tra la frequenza dei rapporti e il rischio di sviluppare sintomi depressivi. Sebbene ancora alcuni aspetti di questa associazione debbano essere ulteriormente approfonditi, lo studio è stato capace di rivelare il numero di rapporti da avere a settimana. E, spoiler: il numero non è così elevato.La ricerca – scrive il Daily Mail – ha coinvolto 14.741 adulti (tra i 20 e 59 anni) e ha rivelato che l’intimità potrebbe ridurre del 24% il rischio di sviluppare sintomi di disturbi dell’umore. Ilfattoquotidiano.it - Quante volte a settimana bisognerebbe fare sesso per allontanare la depressione? Non così tante. Lo rivela lo studio dell’Università di Shantou Leggi su Ilfattoquotidiano.it Ilfa bene (e non è certo un mistero). Adesso, però, gli esperti hanno reso noto il “numero magico” di rapportili necessari per ridurre il rischio di. L’analisi – svolta daglisi della Facoltà di Medicinadi(Cina) – ha rilevato una marcata correlazione tra la frequenza dei rapporti e il rischio di sviluppare sintomi depressivi. Sebbene ancora alcuni aspetti di questa associazione debbano essere ulteriormente approfonditi, loè stato capace dire il numero di rapporti da avere a. E, spoiler: il numero non èelevato.La ricerca – scrive il Daily Mail – ha coinvolto 14.741 adulti (tra i 20 e 59 anni) e hato che l’intimità potrebbe ridurre del 24% il rischio di sviluppare sintomi di disturbi dell’umore.

