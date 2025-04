Gazzetta dello Sport | Napoli strada in salita | emergenza difesa e ultima volata verso il sogno

Gazzetta dello Sport: “Napoli, strada in salita: emergenza difesa e ultima volata verso il sogno”">La strada per lo scudetto si fa sempre più ripida. Il Napoli, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, è chiamato a gestire nuove emergenze in una corsa già piena di ostacoli. L’ultimo problema riguarda Alessandro Buongiorno: il difensore ha provato ad allenarsi in gruppo anche ieri, ma non sarà rischiato contro il Torino. Antonio Conte, con la sua proverbiale prudenza, deciderà stamattina se portarlo almeno in panchina, anche se resta tutt’altro che scontato.Con Juan Jesus già fuori causa e Neres ancora in forse, il tecnico salentino è costretto a ridisegnare la difesa: Mathias Olivera sarà il centrale accanto a Rrahmani, mentre Spinazzola agirà da terzino. Una soluzione d’emergenza, ma già testata dall’uruguaiano nella nazionale. Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, strada in salita: emergenza difesa e ultima volata verso il sogno” Leggi su Napolipiu.com : “inil”">Laper lo scudetto si fa sempre più ripida. Il, come raccontato dalla, è chiamato a gestire nuove emergenze in una corsa già piena di ostacoli. L’ultimo problema riguarda Alessandro Buongiorno: il difensore ha provato ad allenarsi in gruppo anche ieri, ma non sarà rischiato contro il Torino. Antonio Conte, con la sua proverbiale prudenza, deciderà stamattina se portarlo almeno in panchina, anche se resta tutt’altro che scontato.Con Juan Jesus già fuori causa e Neres ancora in forse, il tecnico salentino è costretto a ridisegnare la: Mathias Olivera sarà il centrale accanto a Rrahmani, mentre Spinazzola agirà da terzino. Una soluzione d’, ma già testata dall’uruguaiano nella nazionale.

