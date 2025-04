Modena-Reggiana | Prevendita Biglietti Verso il Record di Spettatori al Braglia

Record stagionale dei 13.340 Spettatori di Modena-Sassuolo giocata prima di Pasqua è già a rischio. I numeri della Prevendita di Modena-Reggiana, in programma giovedì 1° maggio alle ore 15, vanno infatti nella direzione di un nuovo primato di Spettatori totali in questa stagione per lo stadio 'Braglia'. In pochi giorni infatti la curva Montagnani è andata esaurita, così la caccia ai tagliandi prosegue per gli altri settori dell'impianto gialloblù. Sono 2800 i Biglietti già acquistati di cui 900 nel settore ospiti in appena 3 giorni dall'apertura delle vendite, a cui vanno aggiunti i 6177 abbonati canarini, per un totale che con ancora quattro giorni di tempo davanti è di poco inferiore ai 9mila tifosi. Si va dunque Verso un sorpasso al dato del derby con i neroverdi, che guida per ora la classifica stagionale delle gare casalinghe dei canarini: i 13.

