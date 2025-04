Un comune integratore per l’intestino associato a un miglioramento dell’umore | gli effetti sull’ansia

Leggi su Fanpage.it Uno studio ha dimostrato che l'assunzione regolare di probiotici può ridurre le sensazioni negative, come ansia, stress, stanchezza o tendenze depressive, grazie all'interazione tra il microbiota intestinale e il sistema nervoso.

