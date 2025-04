San Lorenzo onora Bergoglio in campo

Lorenzo de Almagro, è scesa in campo per onorare la sua dipartita Ilgiornale.it - San Lorenzo onora Bergoglio in campo Leggi su Ilgiornale.it La squadra di Papa Francesco, il Sande Almagro, è scesa inperre la sua dipartita

Papa Francesco e l’amore per il San Lorenzo, dal Papu a Palomino: Atalanta e Bergoglio, distanti ma uniti - La scomparsa di Papa Francesco ha toccato anche il mondo del calcio. E non solo per il rinvio di tutte le partite dei campionati italiani. Così lontano, apparentemente, ma anche così vicino, con il trait d’union rappresentato proprio dallo stesso pontefice. Argentino, tifoso della nazionale ma prima di tutto con il cuore rossoblù per il San Lorenzo de Almagro, società di Buenos Aires, di cui Bergoglio è stato tifoso sin da giovanissimo. 🔗bergamonews.it

Bergoglio divenne Papa Francesco e dieci mesi dopo il suo San Lorenzo vinse la prima Copa Libertadores (Marca) - Papa Francesco si è spento all’età di 88 anni. Si trovava a Roma, a Casa Santa Marta, dove era stato trasferito dopo il lungo ricovero al Gemelli. Le sue condizioni erano evidentemente peggiorate nelle ultime ore, fino alla triste notizia nella prima mattinata. A dare l’annuncio della sua morte è stato il cardinale Farrell in un video postato su “Vatican news”. #PapaFrancesco L’annuncio del Card Farrell: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. 🔗ilnapolista.it

Papa Francesco, i numeri da giocare al Lotto e al Superenalotto, ecco sistina e terno creati con i dati della morte "predetti nella tessera" del club San Lorenzo di Bergoglio - Sulla tessera del club di calcio di cui Bergoglio era socio ci sono i numeri della morte del Pontefice, come se fossero stati predetti Dopo la morte di papa Francesco, in molti si sono chiesti quali siano i numeri del Pontefice da giocare al Lotto e al Superenalotto. Sui social ha iniziato a 🔗ilgiornaleditalia.it

San Lorenzo onora Bergoglio in campo - Un sabato di sport e di calcio, dovunque. Non in Italia. Omaggio a Francesco papa, niente football, di nessun tipo, cinematografi aperti, teatri in attività ma stadi chiusi, le coscienze dei soliti no ... 🔗ilgiornale.it

Funerali Papa: vergogna San Lorenzo, bombe in campo nel giorno delle esequie di Bergoglio - Il San Lorenzo aveva deciso di giocare per omaggiare Papa Francesco nel giorno dei suoi funerali. Ma tra il lancio di bombe carta e lo scandalo corruzione la festa è tutt'altro che riuscita. 🔗sport.virgilio.it

Ventimila bandiere bianche e gialle per il tifoso Francesco: il San Lorenzo ricorda così il Papa - La squadra avrà sulle maglie una patch dedicata al Pontefice, ventimila bandierine preparate per i tifosi: persino quelle dei calci d'angolo avranno i colori del Vaticano. Per una notte niente rosso e ... 🔗gazzetta.it