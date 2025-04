Chi era Sebastian Monguzzi il 54enne morto in moto davanti alla moglie a Lentate sul Seveso

Sebastian Monguzzi il 54enne che nel pomeriggio di venerdì 25 aprile ha perso la vita in sella alla sua moto a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza. L'uomo era un operaio e viveva a Lazzate insieme alla figlia e alla moglie, che precedendolo in auto ha assistito all'incidente. 14 anni fa la coppia aveva perso il figlio in un'altro incidente stradale. Leggi su Fanpage.it Si chiamavailche nel pomeriggio di venerdì 25 aprile ha perso la vita in sellasuasul, in provincia di Monza. L'uomo era un operaio e viveva a Lazzate insiemefiglia e, che precedendolo in auto ha assistito all'incidente. 14 anni fa la coppia aveva perso il figlio in un'altro incidente stradale.

