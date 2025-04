Da porta a porta sopra e sotto le mura

mura di Treviso, un’iniziativa molto apprezzata dai trevigiani e dai turisti. “Da porta a porta, sopra e sotto le mura” è il progetto frutto della collaborazione tra l’Ufficio IAT. Trevisotoday.it - Da porta a porta, sopra e sotto le mura Leggi su Trevisotoday.it Il weekend del 1° Maggio offrirà l’ultima occasione per prendere parte al tour guidato alla scoperta delle antichedi Treviso, un’iniziativa molto apprezzata dai trevigiani e dai turisti. “Dale” è il progetto frutto della collaborazione tra l’Ufficio IAT.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vis, mister Stellone indica la via per Pescara: "Coraggio e niente ansia da gol sotto porta" - La Vis in campo all’Adriatico, Stellone in tribuna con 4 giornate sul groppone dopo che Lovison si è tanto offeso per quella "sveglia!". Il tecnico vissino si limita a una considerazione: "In tutta la mia carriera di giocatore e allenatore avrò messo insieme 10 giornate; qui sono già a 8. Le cose sono due: o sono diventato tremendo, o c’è qualcosa di scorretto". Stop: "Degli arbitri non parliamo più, visto che non è servito a niente". 🔗sport.quotidiano.net

Chi è Ventre, l’esterno classe 2006 della Juve Primavera: una scheggia sulla fascia che lascia il segno sotto porta - di Fabio ZaccariaChi è Ventre, focus sull’ala della Juve Primavera classe 2006: fra i più presenti della squadra di Magnanelli, garanzia di gol e assist. Carriera, caratteristiche e identikit del giocatore La Juve Primavera di Magnanelli ha aumentato i giri da marzo, i bianconeri infatti escono vincitori da ben cinque gare consecutive, grande filotto a dimostrazione dell’esponenziale crescita del gruppo in quanto a carattere e presa di coscienza delle proprie abilità. 🔗juventusnews24.com

DIRETTA Serie A, Parma-Roma 0-0 | Shomurodov murato sotto porta LIVE - Dopo il lunch match e le gare del pomeriggio, scendono in campo alle ore 18, per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, Parma e Roma Prima dell’attesissimo derby d’Italia tra la Juventus e l’Inter, la quarta gara di questa domenica, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, vede affrontarsi il Parma e la Roma. Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.itI padroni di casa, guidati in panchina da Fabio Pecchia, vivono una situazione decisamente delicata: quattro sconfitte, tre consecutive, nelle ultime cinque partite, mentre la vittoria manca ormai ... 🔗calciomercato.it

Approfondimenti da altre fonti

Da porta a porta, sopra e sotto le mura; Da porta a porta, sopra e sotto le mura; Da porta a porta, sopra e sotto le mura di Treviso; Da porta a porta, sopra e sotto le mura di Treviso. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia