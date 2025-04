Trump | Passaggio gratuito per le navi Usa attraverso i canali di Panama e Suez

Trump. Il presidente Usa ha affermato, tramite la sua piattaforma social Truth, che «le navi americane, sia quelle commerciali sia quelle militari, dovrebbero poter attraversare gratis i canali di Panama e di Suez» in quanto «non esisterebbero senza gli Stati Uniti». Il capo della Casa Bianca ha poi aggiunto di aver chiesto al segretario di Stato Marco Rubio «di occuparsi subito della situazione», ricordando il ruolo degli Usa nella costruzione dei due canali, vie d'acqua di fondamentale importanza per il commercio mondiale.

Trump chiede transito gratuito per le navi Usa a Panama e a Suez - "Le navi americane, sia quelle commerciali sia quelle militari, dovrebbero poter attraversare gratis i canali di Panama e di Suez". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che questi canali non esisterebbero senza gli Stati Uniti. Ho chiesto al segretario Rubio di occuparsi subito della situazione". 🔗quotidiano.net

Trump: Suez,transito gratuito navi Usa - 1.33 Donald Trump torna a far discutere: "Le navi americane, commerciali e militari, devono attraversare gratuitamente i canali di Panama e di Suez", ha scritto sul suo social Truth. Per il presidente Usa, senza l'intervento degli Stati Uniti "i due canali non esisterebbero". Trump ha poi annunciato di aver incaricato il segretario Rubio di affrontare "immediatamente" la questione, riaccendendo il dibattito sul ruolo strategico globale di Washington. 🔗servizitelevideo.rai.it

Dall’IndoMed all’Artico, ecco perché Trump punta sulle navi - Non serve guardare lontano: basta guardare dall’alto. Capovolgere la mappa e partire dal Polo Nord, come fanno i pianificatori strategici americani, mostra un mondo diverso. Lì, la Russia è un blocco massiccio che domina l’orizzonte dall’Artico. La Cina ha in mano le chiavi di accesso all’Indo-Pacifico. L’America sembra più piccola: l’Alaska è una propaggine, Groenlandia e Canada diventano necessari per il nord, il Mar Rosso come Panama cruciali per l’emisfero sud. 🔗formiche.net

